ANM, pas important spre digitalizare, prin lansarea unui sistem ce ajută autoritățile locale să reacționeze mai rapid în cazul dezastrelor naturale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a lansat un nou sistem care ajută autoritățile să intervină mai rapid în caz de dezastre naturale, în special în cazul ploilor torențiale. Cu ajutorul acestui sistem, zonele afectate pot fi identificate mai rapid, iar impactul fenomenelor meteo extreme poate fi evaluat mai eficient. De asemenea, sistemul asigură stocarea și procesarea optimă a datelor, astfel încât informațiile esențiale să ajungă la autorități aproape în timp real.

Pe fondul intensificării fenomenelor meteorologice extreme din ultimii ani – de la ploi torențiale care provoacă inundații, la perioade prelungite de secetă – a devenit tot mai evidentă nevoia unor soluții moderne de monitorizare. Noul sistem răspunde acestei necesități, oferind autorităților locale instrumente avansate pentru evaluarea rapidă a impactului și coordonarea intervențiilor.

Sistemul denumit INFRAMETEO-Copernicus a fost implementat de Essensys – grupul format din Essensys Technology și Essensys mReady – furnizor de soluții software și aplicații mobile, în parteneriat cu STAS Computer, companie specializată în servicii de securitate IT.

Proiectul a fost câștigat de cele două entități în urma unei licitații publice. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM 2014-2020).

„Scopul principal al proiectului a fost să ofere ANM acces rapid la informații critice, să permită monitorizarea detaliată a dezastrelor, evaluarea rapidă a impactului și automatizarea procesării datelor. Dincolo de beneficiile pentru ANM și autorități, obiectivul nostru de echipă a fost să ajutăm populația în cazul fenomenelor extreme. Acest sistem contribuie la reducerea pagubelor, deoarece permite intervenții mai rapide ale autorităților, diminuând astfel impactul dezastrelor asupra locuințelor, infrastructurii și culturilor agricole”, precizează Mihai Matei, CEO Essensys.

Cum funcționează mai exact sistemul?

INFRAMETEO-Copernicus folosește imagini furnizate prin programul de observare a Pământului al Uniunii Europene (Copernicus), de constelațiile de sateliți Sentinel, pentru a identifica rapid zonele afectate de diverse dezastre naturale. Informațiile sunt procesate și transmise autorităților aproape în timp real, ceea e permite o reacție mai rapidă și mai eficientă.

„Într-o lume în care volumele de date cresc exponențial, sistemul INFRAMETEO-Copernicus ne ajută să procesăm eficient și să supraveghem operațional, folosind date satelitare de ultimă generație, pe întreg teritoriul național”, a declarat Vasile Crăciunescu, Cercetător Științific, Serviciul de Teledetecție și Meteorologie Satelitară din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Implementarea proiectului s-a desfășurat pe parcursul a opt luni, timp în care au fost implicați atât membri ai echipei ANM, cât și reprezentanți ai celorlalte companii partenere.

„Este unul dintre puținele proiecte de acest tip implementate atât la nivel național, cât și internațional. În plus, acesta simplifică semnificativ activitățile zilnice ale beneficiarului în utilizarea imaginilor satelitare Sentinel. Pe parcursul proiectului am întâmpinat și câteva provocări, cum ar fi învățarea și aplicarea unor tehnologii noi, de care nu ne lovisem până acum, dar și comprimarea termenului de implementare în etapele finale. Cu toate acestea, am reușit să le depășim cu succes”, explică Florin Iosub, GIS Solutions Specialist & Team Lead la Essensys.

