Ploi însemnate, vânt puternic și ninsori. Șase alerte cod portocaliu și galben de vreme rea, emise acum de ANM

Meteorologii au emis luni dimineață șase alerte cod portocaliu și galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte, valabile până pe 4 noiembrie în numeroase județe, inclusiv la București.

Primul cod galben de ploi însemnate este valabil de azi de la ora 10, până mâine, 3 noiembrie, la ora 10.

Vizate sunt județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București, unde va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…20 cm.

Județul Constața se află sub portocaliu, unde se vor acumula 40…60 l/mp și local de 80…90 l/mp.

Codurile portocaliu și galben de ploi valabile în 02 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 10

În același interval, a fost emis cod glaben de vânt valabil în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, unde vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

Codul galben de vânt valabil în 02 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 10

Ulterior, de mâine, de la ora 10.00, intră în vigoare alte alerte de ploi însemnate, valabile până miercuri.

Sub cod galben se află județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, unde va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Sub cod portocaliu se află în continuare Constanța, unde va continua să plouă și se vor acumula cantități de apă de 40…60 l/mp.

Alertele cod galben și portocaliu valabile în 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10

De asemenea, în intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei este cod galben de vânt, care va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

Codul galben de vânt valabil în 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10

Strat de zăpadă de 15 cm

Potrivit meteorologilor, până miercuri, la ora 20.00, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.