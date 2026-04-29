VIDEO Anne Hathaway și Dakota Johnson sunt prinse într-un triunghi amoros în primul trailer al filmului „Verity”

Studioul Amazon MGM a lansat primul trailer oficial pentru thrillerul întortocheat „Verity”, bazat pe romanul omonim al autoarei americane Colleen Hoover, iar actrițele Anne Hathaway și Dakota Johnson promit o interpretare explozivă, arată revista Variety.

„Verity” va fi al patrulea roman al lui Hoover care ajunge pe marele ecran în doar doi ani. Cele trei filme anterioare inspirate din cărțile sale, „It Ends With Us”, „Reminders of Him” și „Regretting You”, au avut toate succes la box office. „Verity” va avea premiera în cinematografele din America de Nord pe 2 octombrie.

Data de lansare pentru România nu a fost stabilită oficial deocamdată, dar cel mai probabil va fi în preajma celei din SUA, înainte ca filmul să ajungă ulterior în streaming pe Amazon Prime Video.

„Verity” o are în rol principal pe Dakota Johnson, în rolul lui Lowen Ashleigh – o romancieră aflată în dificultate. Ea este angajată să finalizeze cea mai recentă carte a autoarei de bestsellere Verity Crawford, interpretată de Anne Hathaway, după ce un accident o lasă incapabilă să o termine.

Pe măsură ce Lowen lucrează la proiect, descoperă un manuscris neterminat tulburător, care ridică întrebări despre stabilitatea mintală a lui Verity. Josh Hartnett, Brady Wagner, Asel Swango și Daniel Echevarria completează distribuția.

În trailerul oficial, Lowen se strecoară prin casa familiei Crawford purtând un halat de mătase, în timp ce Verity doarme adânc în pat. Cu Verity practic imobilizată la pat, soțul ei, Jeremy jucat de John Hartnett, începe o relație cu Lowen. Dar, în timp ce cei doi se sărută, Lowen observă sânge pe gură și își dă seama că se întâmplă ceva mult mai sinistru.

„Întuneric înainte”, sugerează Verity în trailerul de două minute.

Anul acesta marchează primul an al Amazon MGM cu o ofertă completă de lansări în cinematografe. După ce a ratat începutul de an cu filmele „Mercy”, „Crime 101” și „Melania”, studioul a avut parte de un succes uriaș la box office cu lungmetrajul S.F „Project Hail Mary”, care a generat până acum 600 de milioane de dolari la nivel mondial.

Revista Variety notează că viitorul film „Verity” pare pregătit să continue acest trend, având în vedere istoricul promițător al lui Hoover la box office.

Până atunci, Anne Hathaway va putea fi văzută în noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, una dintre cele mai așteptate comedii pregătite pentru anul acesta.

Filmul care i-a reunit pe actorii lungmetrajului original lansat cu 20 de ani în urmă are premiera generală în cinematografe vinerea aceasta, 1 mai. Unele săli de cinema din România îl difuzează însă în avanpremieră încă de astăzi.