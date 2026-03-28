Filmul momentului în cinematografe a îmbunătățit subtil povestea romanului pe care se bazează, spune autorul său

Scenariștii și regizorii a numeroase filme și seriale din ultimii ani care au adaptat romane populare și-au luat atâtea libertăți creative încât i-au făcut pe fanii operelor originale să se întrebe de ce. Însă, cel puțin în cazul noului film care atrage spectatorii în număr mare în sălile de cinema el îmbunătățește chiar povestea romanului omonim, chiar dacă într-un mod subtil.

„Project Hail Mary” a fost un roman bestseller scris de Andy Weir înainte de a deveni un film de succes. Iar Weir, al cărui roman „The Martian” a fost adaptat anterior într-un lungmetraj semnat de Ridley Scott și cu Matt Damon în rolul principal, știa că vor exista unele schimbări în trecerea de la pagină la ecran, notează Gizmodo.

Însă a existat o modificare anume făcută de scenaristul Drew Goddard și de regizorii Phil Lord și Christopher Miller, pe care Weir a considerat-o, de fapt, o îmbunătățire față de propria sa poveste din „Project Hail Mary”.

Într-un interviu acordat site-ului Polygon, Weir a explicat că este vorba despre motivul pentru care Ryland Grace, personajul interpretat de Ryan Gosling, ajunge pe nava „Hail Mary”. În carte, acest lucru se întâmplă deoarece Ryland are o genă rară care îi permite să fie „rezistent la comă pe termen lung”.

Cu alte cuvinte, este un candidat ideal pentru o călătorie spațială de durată. El ajunge să fie ales atunci când ceilalți oameni de știință care îndeplineau aceste criterii sunt uciși într-un accident în timp ce se pregăteau pentru lansare.

O diferență subtilă între cartea și filmul „Project Hail Mary”

Însă filmul renunță la teza genei rare. În schimb, capacitatea intelectuală și cunoștințele specifice ale lui Ryland sunt cele care îi asigură locul pe navă. Ajută, desigur, și faptul că este un individ solitar, fără familie la care ar vrea să se întoarcă pe Pământ.

„Drew și regizorii au găsit o modalitate prin care Ryland să ajungă pe navă fără acea genă a comei, motiv pentru care a ajuns să fie înlocuitorul de ultim moment”, a declarat Weir pentru Polygon.

„Drew a găsit o cale ca toate acestea să se întâmple, să păstreze aceeași urgență a situației fără a recurge la acea mică știință fictivă pe care a trebuit să o inventez pentru carte”, adăugat el.

„În carte, mi s-a părut întotdeauna puțin forțată și mă bucur că au găsit o modalitate de a face asta fără ea în film”, a mărturisit scriitorul american.

Scriitorul american Andy Weir, fotografiat la premiera de la New York a noului film „Project Hail Mary”, bazat pe romanul său cu același nume din 2021, FOTO: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia Images

Succes uriaș în cinematografe pentru filmul bazat pe romanul lui Weir

Lansat vinerea trecută, filmul „Project Hail Mary” a avut încasări de aproximativ 80,5 milioane în primul său weekend în cinematografe, depășind așteptările și devenind cel mai mare succes de până acum al anului. Debutul a fost unul record pentru studioul Amazon MGM, semnificativ peste cel anterior de 58 de milioane de dolari înregistrat de filmul „Creed III” în 2023.

În categoria operelor spațiale moderne, el a depășit debuturile unor filme precum „The Martian”, tot o adaptare după un roman al lui Andy Weir, care a debutat în sălile de cinema cu aproximativ 54,3 milioane de dolari în 2015, „Gravity” (55,6 milioane în 2013) și „Interstellar” (47,5 milioane în 2014). Merită amintit însă că astfel de comparații sunt mereu imperfecte întrucât cifrele nu sunt ajustate pentru inflație.

Cert este că în restul lumii „Project Hail Mary” a încasat alte 60,4 milioane de dolari în 82 de piețe, ducând totalul global la 140,9 milioane de dolari.

„Acesta este primul mare succes al Amazon MGM”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe. „Ceea ce face ca povestea să funcționeze este echilibrul dintre science-fiction și umanitate. ‘The Martian’ avea o inimă similară, iar formula funcționează din nou”, a subliniat el. Amazon MGM este studioul format în 2022 după ce gigantul de comerț electronic a achiziționat legendarul studio Metro-Goldwyn-Mayer pentru 8 miliarde de dolari.

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes el are o rată a probării de 95% din partea criticilor de film, la sondajele realizate de CinemaScore la ieșirea din cinematografele nord-americane a primit calificativul „A”, iar pe IMDb are nota medie 8,5 / 10 din peste 66.000 de evaluări.

El are toate șansele să se mențină pe prima poziție la box office când vor fi publicate următoarele date privind încasările la sfârșitul săptămânii, având în vedere că weekendul acesta nu rezervă nicio lansare cinematografică majoră.