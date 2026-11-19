Forul audiovizual a sancționat postul Antena 3 CNN pentru mai multe afirmații făcute de moderatorul Mihai Gândea în emisiunea „Sinteza zilei”.

Este vorba despre ediția din 19 octombrie, care a fost analizată de Consiliul Naţional al Audiovizualului după ce a primit o sesizare, scrie Pagina de Media.

Conform sesizării, Mihai Gâdea a transformat plecarea membrilor USR de la guvernare într-un prilej de celebrare editorială, cu o zi înainte ca Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu.

„O să fie un minut de bucurie mâine. Eu am să fiu în direct, mâine, toată ziua pe post şi, dacă trece Guvernul Niculescu, facem un minut de bucurie… va fi aşa, un dezmăţ, un minut, pentru că scăpăm de Ţoiu, ministru de Externe. Ce ruşine pe România! Ce ruşine ca cineva ca Ţoiu să fie ministru de Externe, ca Miruţă să fie ministrul Apărării”, a spus Gâdea în timpul emisiunii, potrivit raportului de monitorizare făcut de CNA.

De asemenea, realizatorul TV a folosit expresii jignitoare și discriminatorii la adresa fostei ministre de Externe, mai scrie Pagina de Media.

Gâdea: „Du-te, femeie, acasă!”

După difuzarea unui fragment dintr-o conferinţă de presă în care Oana Ţoiu a spus că reafirmă „condoleanţele noastre faţă de familiile celor răniţi”, moderatorul a spus în studio: „Du-te, femeie, acasă!”.

Rectorul SNSPA Remus Pricopie, prezent în platou, a încercat să intervină în apărarea ministrului de Externe.

„Eu aş vrea să fiu avocatul doamnei Ţoiu şi să spun două lucruri”, a spus Pricopie.

Atunci Mihai Gâdea i-a replicat: „Lăsaţi, faceţi orice altceva, dar nu asta” şi „Şi o să vă întrerup, dar treaba dumneavoastră”.

Discuții privind nivelul sancțiunii

În cadrul dezbaterilor din şedinţa Consiliului, Dorina Rusu a reproșat lipsa de imparțialitate a moderatorului.

„Tot dezgustul pe care îl are domnul Gâdea faţă de fostul guvern, faţă de reprezentanţii USR-ului în fostul guvern, totul este dat pe faţă aici, cu o înverşunare care n-are nicio legătură cu satira”, a declarat Dorina Rusu, care a propus sancţionarea postului.

Și Mircea Toma a sancționat expresiile folosite de Gâdea, acuzând că realizatorul nu și-a mai îndeplinit rolul de a media discuția din platou.

„Nu pot să trec peste expresiile «Du-te, femeie, acasă», «o facultate de toată jena cum a făcut această femeie», sunt de neignorat”, a spus Toma.

Un alt membru CNA, Georgică Severin, a subliniat că formula nu este normală și a susținut sancționarea postului mai ales pentru aceste cuvinte.

Cum s-a apărat Antena 3 CNN

Adriana Păpureanu, reprezentanta Antena 3 CNN, a răspuns criticilor în timpul dezbaterii de la Consiliu, susținând că a fost doar o reacţie la o gafă de exprimare a ministrului de Externe.

„Era doar o sugestie de demisie, de plecare. Nu avea legătură cu genul doamnei. Era doar exprimarea. Nicio secundă nu s-a pus problema unei femei în funcţie, ci era: «dă-ţi demisia, pleacă»”, a explicat Păpureanu.

Ea a mai subliniat că textul privind „minutul de bucurie” a avut o notă „uşor satirică” şi a spus că reprezentanții partidului condus de Dominic Fritz refuză să mai participle la emisiunea făcute de Mihai Gâdea, după un incident în care a fost protagonist deputatul Radu Mihaiu. Parlamentarul a plecat atunci din platou, dar acceptă să participe la alte emisiunii de la postul fondat de Dan Voiculescu.

Păpureanu a mai arătat că în studioul emisiunii „Sinteza Zilei” se mai aflau și alți invitați de la PNL și UDMR, partide care se aflau la guvenare, care puteau să intervină. Ea a mai susținut că invitatul Remus Pricopie și-a exprimat în cele din urmă punctul de vedere.

Ce amendă a primit Antena 3 CNN pentru emisiunea lui Mihai Gâdea

Mircea Toma a propus o amendă de 50.000 de lei în timp ce Dorina Rusu a înaintat o sancțiune de 22.000 de lei.

Alt membru CNA, Monica Gubernat, s-a opus ca postul să fie sancționat. „Nu ştiu ce e mai jenant, din punct de vedere al profesionistului, al jurnalistului, să critici pe cineva aflat la guvernare sau să lauzi, să găseşti scuze pentru cel aflat la Guvernare?”, a spus ea.

În cele din urmă, CNA a decis să sancționeze Antena 3 CNN cu o amendă în cuantum de 22.000 de lei pentru încălcare a trei prevederi din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual: lipsa de imparțialitate, lipsa separării clare a opiniilor de fapte și declarații considerate discriminatorii.