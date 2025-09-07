Antiaeriana Israelului, penetrată de o dronă lansată de rebelii Houthi din Yemen. IDF investighează de ce nu au sunat sirenele de raid aerian

Aeroportul Ramon din sudul Israel, lovit de o dronă lansată din Yemen. Sursă foto: Captură video X

Autoritatea Aeroporturilor din Israel a declarat duminică că o dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului Ramon, situat lângă orașul Eilat, de la Marea Roșie, transmit Reuters, AFP și The Times of Israel.

Autoritatea a precizat că decolările și aterizările la aeroport au fost suspendate, în timp ce se lucrează la restabilirea cât mai rapidă a operațiunilor normale.

Armata israeliană a declarat duminică că investighează prăbușirea unei drone lansate din Yemen și căzută în zona aeroportului situat în apropierea stațiunii Eilat, la granița cu Iordania și Egipt, care deservește în principal zboruri interne.

Security forces are responding to reports of an explosive drone impact at Ramon Airport in southern Israel, north of Eilat.



The reports come after the military said it shot down three drones from Yemen. pic.twitter.com/Y7uqLNAbDi — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 7, 2025

O persoană a fost rănită ușor, potrivit serviciului național israelian de ambulanță, relatează The Times of Israel.

Armata israeliană a confirmat nu s-au auzit sirene pentru drona care a lovit aeroportul Ramon din sudul Israelului. IDF a afirmat că investighează eșecul identificării dronei lansate din Yemen.

Incidentul a avut loc după ce armata israeliană a declarat că a interceptat alte trei drone provenind din Yemen, unde rebelii houthi au promis să răzbune moartea prim-ministrului lor, ucis într-un atac israelian în august, conform AFP.

Două dintre aceste drone „au fost interceptate înainte de a intra pe teritoriul israelian”, a precizat armata într-un comunicat.

Televiziunea Channel 12 din Israel a relatat că patru drone au fost lansate din Yemen, dar armata a detectat și interceptat doar trei dintre ele.

Mai multe rachete balistice și drone au fost lansate către Israel de când prim-ministrul și alți 11 responsabili din gruparea Houthi au fost uciși la sfârșitul lunii august într-un atac israelian care a decimat jumătate din cabinet.

Rebelii Houthi, care controlează cele mai populate părți ale Yemenului, au atacat și nave în Marea Roșie de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023.