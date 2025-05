Antrenorul personal al Papei Leon al XIV-lea: „Se antrenează cu mine de 2 ani, dar nu știam cine este. L-am recunoscut când a apărut la fereastra bazilicii vaticane”

Sănătatea lui Leon al XIV-lea? „Pentru un bărbat de vârsta lui este într-o formă fizică excepțională, tipică cuiva care nu a încetat niciodată să facă sport, cu un raport excelent între masa musculară, masa osoasă și masa adipoasă”. Sunt cuvintele antrenorului său personal, Valerio Masella, 26 de ani, care l-a antrenat pe Prevost în sala de sport de lângă Vatican, frecventată de fostul cardinal începând cu 2023, când a fost chemat în funcția de șef al Dicasterului Episcopilor, scrie Il Messaggero.

Reporter: Odată cu alegerea sa în Conclav, sala de sport a pierdut un client…

Valerio Masella: (râde) Mai mult decât orice altceva aici, în sală, nimeni nu știa că Robert, acum Leon al XIV-lea, era cardinal, cu atât mai puțin eu, care l-am antrenat.

Reporter: Era înscris de multă vreme?

Valerio Masella: De aproape doi ani.

Reporter: Mergea regulat la sală?

Valerio Masella: Aș spune că da, și era destul de consecvent la antrenamente. L-am antrenat de la început. Era precis, venea de două ori pe săptămână, uneori chiar de trei ori, depindea evident de angajamentele lui. Întotdeauna îl vedeam sosind dimineața, se puteau schimba și orele, uneori era mai devreme, sau la mijlocul dimineții. Cred că depindea de întâlnirile de serviciu, deși nu am vorbit niciodată despre asta și eu nu l-am întrebat niciodată.

Reporter: Cât se antrena?

Valerio Masella: Aș spune timpul potrivit pentru un antrenament bun. O oră și apoi se întorcea la muncă.

Reporter: Ce plan de antrenament ai planificat pentru el?

Valerio Masella: Este un bărbat într-o formă fizică excelentă. Întotdeauna am început cu ceva aerobic și încălzire folosind niște aparate, de exemplu banda de alergare sau chiar bicicleta. Și, apoi, după o jumătate de oră, continuam cu exerciții utile pentru întărirea mușchilor și altele mai specifice pentru postură.

Reporter: Are probleme de postura?

Valerio Masella: Nu aș spune în mod deosebit. În orice caz, încercăm întotdeauna să înțelegem care plan de exerciții poate fi mai bun și în baza stresului pe care îl are fiecare în viața de zi cu zi. De exemplu, dacă cineva este supus unui stres deosebit sau dacă altcineva are o slujbă de birou sau dacă are sarcini care necesită eforturi specifice și intense, cum ar fi un magazinier sau un transportator.

Reporter: Și Robert de la sală ți s-a părut supus unui stres evident?

Valerio Masella: Îmbunătățirea posturii este întotdeauna importantă pentru cei care petrec multe ore stând la un birou. Dar nu mi s-a părut niciodată un domn stresat, în sensul propriu al cuvântului. Dimpotrivă.

Reporter: Vorbeați în timpul antrenamentului?

Valerio Masella: Puțin sau nimic. Era foarte rezervat, deși întotdeauna foarte amabil și zâmbitor. Din când în când făceam câteva schimburi, îmi spunea că făcuse mult sport în copilărie și că este pasionat de diverse discipline. Mi-am imaginat că este un om destul de ocupat, deși nu știam exact care este profesia sa.

Reporter: Nu credeai că este cardinal?

Valerio Masella: Deloc. Am crezut că este profesor, academician sau așa ceva. Cu siguranță o persoană care petrecea ore întregi la un birou, deși parametrii lui fizici erau foarte buni. Un echilibru excelent între masa musculară, osoasă și grăsimi. Pe scurt, parametri foarte respectabili. Și, apoi, are multă rezistență fizică.

Reporter: Când ai aflat că Robert de la sală nu era profesor?

Valerio Masella: Când a fost ales Papă, văzându-l la televizor, l-am recunoscut imediat. Nu am crezut. Practic, l-am antrenat pe viitorul pontif: este incredibil, dar pentru mine a fost un client ca oricare altul și s-a comportat ca toți clienții acestei săli de sport.

Reporter: Cum s-a prezentat?

Valerio Masella: Cu numele său: Robert.

Reporter: Nu intra în sală îmbrăcat în straie preoțești?

Valerio Masella: Gândindu-mă înapoi, nu cred. Venea în haine neoficiale. Dar era întotdeauna amabil, niciodată nervos sau supărat. O persoană cu adevărat senină și echilibrată.

Reporter: Ţi-a pus vreodată întrebări pentru a te cunoaște puțin?

Valerio Masella: Schimburile tipice care se pot face în sala de sport cu un antrenor. M-a întrebat dacă lucrez de mult timp ca antrenor personal. Dar, apoi, s-a concentrat pe antrenament, nu părea că are prea mult timp. Cu siguranță era rezervat și mulțumea mereu. Spunea și că se simțea bine în sala noastră de sport, că îi plăcea orașul și clima Romei.

Reporter: Mai sunt alți cardinali în această sală?

Valerio Masella: Poate altul, dar nu știu exact dacă este cardinal sau episcop. Totuși, am văzut că poartă inel și în ultimele zile mi s-a explicat ce înseamnă inelul episcopal sau cardinal. Dar nu aș ști să spun altceva.