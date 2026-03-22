Anul 2026 este „crucial” pentru buletinul electronic și portofelul digital ale românilor, spune Nicușor Dan. Ce a discutat cu Oana Gheorghiu

Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică, că a discutat cu vicepremierul Oana Gheorghiu despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat, în cadrul unei întrevederi în această săptămână la Bruxelles.

Șeful statului a spus că el și vicepremierul au „convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale”.

„Cetățenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate și de calitate. Ei trebuie să se poată identifica și sǎ poatǎ semna documente de la distanță, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu”, a declarat Nicușor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Problema semnalată de românii cu buletin electronic

Cetățenii cu buletin electronic au reclamat, pe platforma „Fără Hârtie”, lansată recent de Guvern, că au probleme cu schimbarea adresei de domiciliu, care nu mai apare pe card, ci este stocată pe cip.

La solicitarea HotNews.ro de a oferi explicații, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor (DGEP), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a admis că în prezent adresa de pe suportul de stocare electronic (cip) poate fi rescrisă doar la sediul central al instituției din București.

Direcția a pus situația pe seama complexității proiectului, precizând că emiterea unui buletin nou durează de cinci ori mai puțin decât rescrierea adresei.

Aproape 1,4 milioane de români și-au făcut până acum buletin electronic. El poate fi obținut gratuit, la prima solicitare de către orice persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani sau care urmează să împlinească 14 ani în următoarele 30 de zile.

Până la data de 30 iunie 2026, statul român suportă costul Cărții Electronice de Identitate (CEI) din fondurile europene alocate prin PNRR.

Nicușor Dan și Oana Gheorghiu au vorbit și despre reforma companiilor de stat

În postarea de duminică, președintele a spus că el și vicepremierul au vorbit și despre „reforma companiilor de stat”, pe care Nicușor Dan a descris-o drept „indispensabilă”.

„Nu mai poate fi amânată. Un stat puternic are nevoie de companii puternice”, a conchis președintele Nicușor Dan.