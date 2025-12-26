„Anul următor va fi în continuare greu”. Când spune ministrul Economiei că se poate ieși din perioada dificilă

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat vineri seară, la Digi24, că anul 2026 va rămâne unul dificil, dar ar putea deveni „un an de calibrare”, menit să pregătească baza pentru dezvoltarea economică din 2027. Noul ministru al Economiei a spus că misiunea actualului Guvern este ca, cel târziu la sfârșitul lui 2026, să se încheie perioada grea traversată de economie.

„Cred că ne-am mai întâlnit în studiouri și ați văzut că niciodată nu sunt populist. Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu”, a afirmat ministrul Economiei, întrebat la ce ar trebui să se aștepte românii în 2026.

„O foaie albă și curată pentru 2027 și dezvoltare”

„Cred totuși că, undeva pe parcursul anului, se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual măcar câte ceva. Și eu, personal, îmi doresc poate cu niște măsuri mici să găsesc soluții, poate care nu costă, pentru a îmbunătăți puțin viața antreprenorilor. Dar cred că anul viitor este anul de calibrare care să ne aștearnă, dacă vreți, o foaie albă și curată pentru 2027 și dezvoltare. Cred, așa cum a fost spus de la instalarea guvernului, că aceasta este misiunea guvernului: maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”, a spus ministrul de resort.

Conform spuselor sale, problema cea mai mare este „încrederea”: „Nu e ușor. Cred că problema cea mai mare pe care o avem – nu de azi, de ieri și în austeritate, întotdeauna devine și mai mare – este încrederea”.

„E greu pentru oameni, în situații grele, cu taxe mari, să aibă încredere în stat. Eu aș ruga să aibă încredere în această guvernare, pentru că întotdeauna populismul e mai rău decât realismul. Realismul uneori doare, uneori trebuie să dăm niște pași înapoi față de ce s-a dat în trecut pentru campanii și așa mai departe, ce au dat alții, dar cred că așa se redresează o situație până la urmă, așa cum facem și în familie: dacă mai avem un copil sau ne cresc cheltuielile, luăm niște decizii astfel încât anul viitor să ne putem redresa. Despre asta cred că e vorba anul viitor și voi fi o voce în acest sens”, a continuat noul ministru al Economiei.

„Trebuie să arătăm și solidaritate în administrația centrală și în administrația locală, fiindcă greutatea nu poate fi purtată doar de cetățeni”, a mai spus ministrul Economiei, Irineu Darău.