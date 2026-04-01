Anularea zborurilor din vară, luată în calcul de o mare companie aeriană. Războiul din Golf periclitează aprovizionarea cu kerosen

Aprovizionarea Europei cu kerosen ar putea fi perturbată din iunie, dacă conflictul din Orientul Mijlociu nu se încheie în următoarea lună, putând în mod potenţial forţa Ryanair şi rivalele să ia în considerare anularea zborurilor în timpul lunilor de vară aglomerate, a afirmat miercuri Michael O’Leary, directorul general al operatorului aerian low-cost, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Compania aeriană irlandeză discută zilnic cu toţi furnizorii ei de combustibili din Europa pentru a evalua situaţia aprovizionării, care, spun furnizorii, va rămâne stabilă până la final lunii mai, a explicat O’Leary.

„Dacă acest conflict continuă până la final lunii aprilie, există riscuri legate de aprovizionare de la începutul lunii iunie. Dacă continuă în mai, atunci nu ştim ce va urma. Există un risc de 10% – 20% privind aprovizionarea cu combustibili în iunie, sau iulie sau august, atunci când şi alte companii aeriene vor începe să analizeze anularea zborurilor sau reducerea capacităţii”, a adăugat șeful Ryanair.

O’Leary declarase mai devreme pentru postul Sky News că perturbările privind aprovizionarea cu combustibili ar putea începe din mai, dar apoi s-a corectat. El a spus că dacă Ryanair va decide ce zboruri vor fi anulate în funcţie de evoluţiile săptămânale şi se va concentra pe aeroporturile afectate de penuria de carburanţi.

Deficitul de kerosen se amplifică odată cu prelungirea războiului

Cele mai profitabile curse aeriene sunt în perioada iunie-septembrie, iar Ryanair nu-şi permite luxul de a reduce rutele, a adăugat O’Leary. El a atras atenţia că Marea Britanie este piaţa europeană cea mai expusă la potenţiala penurie de carburanţi, în urma importurilor masive de petrol din Kuweit.

Conform estimărilor Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), aproximativ 25% – 30% din cererea de kerosen a Europei provine din Golf, astfel încât continentul se află printre cele mai expuse zone la impactul războiului asupra aprovizionării.

Şi Fatih Birol, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), a avertizat că perturbarea aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu va creşte în aprilie şi va începe să afecteze economia europeană.

Cea mai mare problemă este deficitul de kerosen şi motorină, care deja afectează statele din Asia dar efectele se vor resimţi şi în Europa, în aprilie sau mai, a declarat Birol.

Cu toate acestea, acţiunile companiilor aeriene din Europa au crescut miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea pune capăt atacurilor militare asupra Iranului în două-trei săptămâni. Titlurile Ryanair înregistrau un avans de 4,1%.

O’Leary a explicat că Ryanair încă nu vede până acum un efect de domino semnificativ asupra preţurilor biletelor de pe urma conflictului, şi încă se aşteaptă la o creştere anuală a preţurilor biletelor cu 3% – 4% în perioada aprilie-iunie, în timp ce traficul de pasageri ar urma să înregistreze un avans de aproximativ 5%.