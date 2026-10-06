Anunț al Tarom pentru pasageri: „Pot apărea temporar dificultăți”

Reprezentanții companiei aeriene de stat anunță că au loc actualizări ale site-ului, iar în următoarele zile pot exista probleme la achiziționarea online a biletelor.

Tarom spune, într-un comunicat de presă trimis marți și citat de Agerpres, că în această perioadă au loc lucrări de actualizare a website-ului companiei și de verificare a sistemelor de rezervări.

„Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale”, afirmă compania.

Reprezentanții Tarom spun că pasagerii care întâmpină astfel de probleme trebuie să contacteze Call Center-ul companiei pentru verificarea directă a locurilor disponibile și pentru asistență pentru rezervarea și achiziția biletelor.

Tarom mai spune că operațiunile de zbor se desfășoară normal.

Compania aeriană are o flotă de 14 aeronave și operează curse spre peste 50 de destinații.