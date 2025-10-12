Anunț de la Phenian: China își va consolida cooperarea strategică cu Coreea de Nord

China este pregătită să îşi dezvolte relaţia cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în afacerile internaţionale şi regionale, a relatat duminică agenţia de stat nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.

Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut acest comentariu într-o scrisoare adresată liderului nord-coreean Kim Jong Un, joi, a precizat KCNA, adăugând că acesta a fost un răspuns la mesajul lui Kim care saluta aniversarea înfiinţării Partidului Comunist Chinez.

China și Coreea de Nord sunt „buni vecini, buni prieteni”, împărtășind un destin comun și ajutându-se reciproc, iar prietenia lor devine din ce în ce mai puternică, a declarat Xi în scrisoare, potrivit agenției de presă nord-coreene.

Cei doi lideri au pregătit deja „un plan” pentru dezvoltarea relațiilor în cadrul întâlnirii din timpul vizitei făcute de Kim în China, luna trecută, a mai afirmat Xi Jinping în scrisoarea citată de KCNA.