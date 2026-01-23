Anunț de ultimă oră al TikTok. Ce gigant de software îl preia în SUA ca să nu fie interzis. „Se termină o eră a propagării teoriei conspirației”

Este o nouă victorie a lui Donald Trump, care și în primul mandat a reușit să rupă legăturile dintre corporația chineză controlată de Partidul Comunist Chinez, Huawei, și statele aliate cu SUA. Cazul Huawei a fost, conform analiștilor, un exemplu de putere a consensului obținut prin argumente și folosirea alianțelor.

TikTok a anunțat joi că proprietarul său chinez, ByteDance, a vândut o participație majoritară în operațiunile aplicației din SUA unui grup de investitori non-chinezi, printre care se numără corporația software Oracle, MGX, o firmă de investiții din Emiratele Arabe Unite, și Silver Lake, o altă firmă de investiții – ce vor deține peste 80% din noua entitate, scrie The New York Times.

Lista va include și investiții personale ale lui Michael Dell, miliardarul din domeniul tehnologiei care stă în spatele Dell Technologies, și alte firme, a declarat TikTok.

Acordul are scopul de a slăbi legăturile TikTok cu China și de a răspunde preocupărilor legate de securitatea națională, potrivit cărora Beijingul ar putea folosi aplicația pentru a supraveghea sau manipula cei peste 200 de milioane de utilizatori din Statele Unite.

Și în primul mandat al său, Donald Trump a convins atât comunitatea de afaceri din SUA, cât și pe partnenerii transatlantici să se îndepărteze de un alt gigant din China: Huawei.

Firma de comunicații chineză semnase contracte sau se afla în negocieri avansate cu numeroase state, ministere și organizații publice din Europa.

Persuasiunea SUA a dus la stoparea creșterii influenței Huawei, companie despre care s-a dovedit că are comunicații cu guvernul chinez pe baza datelor sensibile adunate de la utilizatorii din întreaga lume.

În cazul TikTok, studii europene au arătat că are o versiune mult mai orientată spre educativ, în China. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a arătat recent că în timp ce în lumea occidentală TikTok este conceput ca o aplicație de „ieșire din realitate”, în copiii și adolescenții din China au acces la un TikTok cu valențe educative.

„Se termină o epopee juridică”, dar și o eră a „fluxului neîncetat de sincronizări labiale, susțineri politice, teorii conspiraționiste”, scrie New York Times despre momentul Tik Tok în SUA.