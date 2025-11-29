În timp ce copiii din China primesc acces la un TikTok educativ, în Europa și restul lumii avem un alt Tik Tok, care poate altera creierul, arată un experiment. „Suntem într-un război cognitiv”

Un copil pozează în fața unui afișaj luminos cu steagul național chinezesc pe care scrie „Iubesc China” în timpul unui spectacol de lampioane din Garden Expo Park din Beijing, în septembrie 2024. Credit line: Andy Wong / AP / Profimedia

O echipă a rețelei paneuropene de televiziune Euronews, susținută de specialiști din diverse profesii, a cercetat în ce constă diferența între conținutul de TikTok la care ai acces în China și cel la care ai acces în restul lumii.

Un sondaj Harris Poll din 2019, realizat pe un eșantion de aproape 3.000 de copii din SUA, Marea Britanie și China, în care aceștia au fost întrebați ce vor să devină când vor fi mari. În SUA, cel mai popular răspuns a fost „influencer”, în timp ce în China a fost „astronaut”.

Două aplicații de social media au fost lansate, la un an distanță una de cealaltă, de aceeași companie tehnologică cu sediul la Beijing: ByteDance. În anul 2016, a fost lansată Douyin, o aplicație pentru piața chineză. Un an mai târziu, compania a lansat versiunea internațională a aplicației, TikTok.

Deși Douyin și TikTok au același logo, aceeași structură și aceeași arhitectură digitală, utilizatorii au parte de experiențe total diferite, arată o analiză Euronews.com, preluată de site-ul său afiliat din România. Mai mult, versiunea internațională a TikTok nu este accesibilă în China.

Un experiment care arată diferențele

The Cube, o echipă Euronews de fact-check a analizat în ce constă diferența între conținutul celor două aplicații. Cu ajutorul unei rețele VPN, a descărcat aplicația Douyin și a creat un profil de utilizator în vârstă de 13 ani.

După câteva minute de navigare, platforma părea să ofere în principal conținut educativ, cu videoclipuri care prezentau experimente simple, cum ar fi un clip care arăta ce se întâmplă când se scufundă un ou în oțet, precum și lecții de engleză, muzică sau gătit.

Totodată, varianta chineză a TikTok are un modul care le permite părinților să aleagă setări de conținut pe care copiii lor preferă să le vadă. Aceste opțiuni ajută algoritmul să personalizeze fluxul recomandat pentru utilizatorii cu vârsta sub 14 ani.

Același test a fost aplicat de The Cube și aplicației TikTok. Versiunea pentru utilizatorii sub 14 ani părea să ofere conținut mai degrabă recreativ și axat pe divertisment decât educativ, incluzând dansuri virale și clipuri umoristice, unele dintre ele putând fi descrise ca „alterând creierul”, potrivit Euronews.

Cu toate acestea, aplicația dispune și de un mod „TikTok pentru utilizatori mai tineri”, care include setări de confidențialitate mai stricte, timp de utilizare limitat și restricții privind comentariile, mesajele și partajarea pentru utilizatorii cu vârsta sub 13 ani.

Tot pe TikTok, adolescenții cu vârsta de peste 13 ani au la dispoziție un flux dedicat științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.

Cele două aplicații prezintă conținut similar în ceea ce privește „modul pentru adulți”, dar versiunea aplicației din China respectă în continuare regulile generale de cenzură.

China a introdus în 2021 o lege care obligă platformele de socializare să implementeze instrumente care limitează utilizarea de către copii. După introducerea ei, compania mamă ByteDance, a anunțat o limită de utilizare a ecranelor de 40 de minute pe zi pentru utilizatorii cu vârsta de sub 14 ani, cărora li se interzice, de asemenea, utilizarea aplicației între orele 22:00 și 06:00.

„Strategia Chinei e să exporte ceea ce încețoșează mințile tinerilor”

Diferențele dintre cele două versiuni ale aceleași aplicații au fost comentate recent de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a afirmat, în cadrul unei discuții cu cititorii ziarului La Voix du Nord, că China oferă copiilor săi o versiune mai educativă a aplicației TikTok, în timp ce varianta disponibilă în Europa este concepută pentru a „otrăvi” mințile tinerilor și pentru a-i „prosti”.

„Versiunea lor de TikTok, deoarece este o companie chineză, este limitată la un număr stabilit de ore pe zi, iar conținutul prezentat copiilor este în întregime educativ. China a înțeles că ne aflăm în mijlocul unui război cognitiv”, a declarat Macron, pe 19 noiembrie.

Liderul francez a mai afirmat că strategia Chinei este „de a exporta ceea ce încețoșează mințile tinerilor, păstrând în același timp ceea ce îi face pe tineri mai inteligenți pentru propria populație”.

Tema abordată președintele Macron nu este nouă. Într-un interviu acordat în 2022, Tristan Harris, cofondator al Centre for Humane Technology, a vorbit despre folosirea aplicațiilor ca TikTok și Douyin. Citând sondajul Harris Poll din 2019, el a descris limita zilnică de 40 de minute de utilizare a ecranului ca „aproape o recunoaștere a faptului că tehnologia modelează copiii”.