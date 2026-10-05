Anunț din PNL înainte de consultările de la Cotroceni: „Vom analiza cinci elemente”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat înainte ca liberalii să se ducă la consultările de la Cotroceni, că aceștia nu vor analiza doar numele premierului pe care Nicușor Dan urmează să-l anunțe luni seară, ci „întreaga soluție”.

Discuția nu poate fi redusă la întrebarea: „Cine este premierul?”, a scris Motreanu pe pagina sa de Facebook, adăugând că „un nume, singur, nu reprezintă o soluție politică.”

„Vom analiza cinci elemente împreună: cine este premierul, care este echipa de miniștri, care este majoritatea care îl susține, care este programul de guvernare și în ce direcție economică și politică va conduce România”, a spus reprezentantul liberal, care va fi în delegația cu care Ilie Bolojan va merge la Cotroceni.

„Abia după ce aceste lucruri vor fi clare, PNL va lua o decizie”, a afirmat el.

PNL nu va participa la „competiția de nume și variante”

Motreanu a declarat că PNL nu va negocia scenarii și va „analiza soluția oficială”.

Potrivit acestuia, PNL va merge la discuțiile cu președintele cu o poziție „deschisă dialogului” și nu va „participa însă la competiția de nume, variante și formule de guvernare lansate în spațiul public înaintea consultărilor.”

„PNL se va pronunța atunci când pe masă va exista o soluție reală, nu un scenariu de presă”, a insistat el.

„Nu credem că este util să condiționăm astăzi o decizie pe care președintele încă nu a luat-o”, potrivit liberalului.

„Poziția noastră nu este una de blocaj. PNL va participa la consultări, va asculta propunerea președintelui și va analiza cu responsabilitate soluția rezultată. Dar responsabilitate nu înseamnă să anunți astăzi că vei vota o formulă pe care încă nu o cunoști”, a declarat Motreanu.

„Și nici să dai un cec în alb unui premier, unei majorități sau unui program care încă nu există oficial. Deschiderea la dialog nu înseamnă disponibilitatea pentru orice formulă politică”, a adăugat el.

Delegația PNL, condusă de Ilie Bolojan, este programată la consultările de la Cotroceni de la ora 15:00. Alături de Bolojan, vor mai merge Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.