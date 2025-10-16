Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul

Ministrul Construcţiilor şi Transporturilor János Lázár a vorbit deschis pentru prima dată despre pregătirea a celei de-a 14-a pensii lunare, care va avea rolul de a-i susține pe maghiarii cu pensii mici, scrie publicația VG.hu, preluată de Rador. Anunțul vine înainte de alegerile parlamentare programate pentru primăvara anului viitor.

A 14-a pensie lunară ar fi cel mai corect răspuns la problemele pensionarilor cu venituri mici, a declarat ministrul maghiar al Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár. Politicianul a declarat că „se lucrează din greu în acest sens” și „ne putem aștepta la o reformă în curând”.

Anunțul vine cu aproximativ jumătate de an înaintea alegerilor parlamentare din 2026 în care partidul aflat la guvernare, Fidesz, se confruntă cu perspectiva unei înfrângeri în fața noului partid Tisza, cel puțin potrivit sondajelor de opinie actuale.

La Kaposvár, judeţul Somogy, János Lázár a vorbit în detaliu despre situaţia sistemului de pensii ungar. Potrivit ministrului, cei 2,4 milioane de pensionari de astăzi nu își primesc pensiile din economiile făcute în deceniile anterioare, ci din contribuțiile pe care le aduc lucrătorii actuali.

Chiar dacă contribuțiile la pensii au fost deduse în anii 60, 70 și 80, astăzi nu mai există niciun ban, a spus Lázár, subliniind că fondul de pensii „s-a evaporat” până la sfârșitul regimului Kádár.

Ministrul a subliniat că sustenabilitatea pensiilor depinde de numărul de angajați. În 2010, la nivel de ţară au lucrat 3.600.000 de oameni, astăzi 4 .900.000 plătesc impozite, care astfel au grijă de pensionari.

Potrivit lui Lázár, aceasta este o garanție că nimeni nu va rămâne fără venit.

Diferențe izbitoare între pensii

Însă, situația prezintă diferențe izbitoare: din 2.400.000 de pensionari, 500.000 au o pensie mai mică de 240.000 de forinți (3.120 lei), în timp ce 250.000 de pensionari primesc o pensie mai mică de 140.000 (1.820 lei).

În multe sate din judeţul Somogy, unde locuiesc pensionari agricoli, pensiile se situează în jur de 100-130.000 de forinți (1.300-1.690 lei), a spus Lázár.

Ministrul a declarat că restabilirea a 13-a pensie lunară a fost un pas important, dar este nevoie de sprijin în continuare din cauza inflației.

La sfârșitul lunii noiembrie și în decembrie, toți pensionarii primesc un supliment de pensie de aproximativ 50.000 de forinți (650 lei), precum și un voucher de 30.000 de forinți (390 lei) din cauza creșterii prețurilor la alimente.

Soluția luată în calcul

Anterior a fost experimentată creșterea eşalonată a pensiilor mai mici, dar s-a dovedit că este dificil din punct de vedere politic, ba mai mult, creează şi un sentiment de nedreptate.

Potrivit ministrului, soluția finală este clară: dacă există a 13-a pensie lunară, atunci următorul pas este a 14-a pensie lunară.

„Depunem eforturi în acest sens, calculăm din greu pentru a fi fezabilă”, a precizat János Lázár.

Politicianul a spus că se simte afectat și personal, deoarece în circumscripția sa electorală există mulți pensionari vârstnici și văduvi, a căror existență zilnică depinde de creșterile pensiilor.

„Acesta este răspunsul nostru la pensii”, a conchis János Lázár.