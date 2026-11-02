Anunț oficial al Pro TV despre revenirea unuia dintre cele mai de succes show-uri din istoria sa. Ce include noua grilă a postului

Pro TV a anunțat oficial producţia unui nou sezon „Dansez pentru tine”, emisiunea-fanion a postului în urmă cu 20 de ani, scrie Pagina de Media.

Luni, postul de televiziune a anunțat noua grilă de programe pentru primăvara 2027, iar una dintre noutăţi este revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, la două decenii de la debut.

Iulia Vântur și Ștefan Bănică sunt luați în calcul pentru rolul de gazde, adică același rol pe care l-au avut la lansarea emisiunii, conform Pagina de Media. Prima ediție a emisiunii Dansez pentru tine a fost difuzată de Pro TV în 2006, iar ultima în 2013. Anul viitor, când emisiunea revine la Pro TV, se vor împlini 14 ani de la ultima difuzare.

Douăzeci de ani de la lansarea producţiei originale marchează şi continuarea serialului „Băieţi Buni: Pe Viaţă”.

Printre alte producţii care ar urma să ajungă pe ecran în primăvara lui 2027 la Pro TV se numără Most Wanted, un format internaţional de succes, şi serialul Tati Time, care extinde universul filmelor Tati Part-Time şi Tati Full-Time.

Grila Pro TV va include şi o adaptare românească a formatului Kitchen Nightmares, sub titlul Pe muchie de cuţit, precum şi un sezon special MasterChef Celebrity.

În zona producţiilor consacrate, Pro TV anunţă un nou sezon Românii au talent, în care Nadia Comăneci va face parte din juriu. Revin, de asemenea, Săriţi de pe Fix şi serialul Las Fierbinţi, mai scrie Pagina de Media.