Anunț-surpriză al lui Peter Magyar privind viitorul președinte al Ungariei. O mare campioană este ofertată de șeful guvernul ungar

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat că se va întâlni luni cu şahista Judit Polgar, căreia îi va propune să preia funcţia de preşedinte al Ungariei, informează MTI, preluată de Agerpres.

Şeful guvernului de la Budapesta a declarat că ar fi onorat dacă marea maestră ar accepta postul. „Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa timp de decenii”, a adăugat el.

Magyar invocă „rezistența fără egal și integritatea”

Polgar a deţinut primul loc în clasamentul mondial al şahistelor timp de 26 de ani, a reamintit Magyar. A fost de cinci ori campioană olimpică, mare maestru internaţional şi a fost decorată cu ordinul ungar Sf. Ştefan. În urmă cu numai câteva săptămâni a fost aleasă membră a Christ’s College de la Universitatea din Cambridge.

Respectul pentru ea „nu vine din afilieri sau relaţii, ci de la talentul ei excepţional, de la strădanii, de la rezistenţa fără egal şi integritate”, a mai spus politicianul.

Sulyok și-a semnat propria înlăturare din funcție

Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat sâmbătă cel de-al 17-lea amendament la Constituție, care prevede încetarea mandatului său de şef al statului în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituţionale.

Tamas Sulyok, ales în 2024 de Parlamentul ungar cu sprijinul majorităţii Fidesz-KDNP conduse de fostul premier Viktor Orban, ar fi trebuit să îşi încheie mandatul în martie 2029. În urma adoptării amendamentului constituţional, mandatul său va înceta însă la ora 00:00, pe 20 iulie.

În conformitate cu dispoziţiile Constituției ungare, Agnes Forsthoffer, preşedinta Parlamentului, va exercita temporar atribuţiile şefului statului, a declarat sâmbătă premierul Peter Magyar într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Potrivit lui Peter Magyar, Parlamentul ungar trebuie să aleagă un nou preşedinte în termen de 30 de zile.

Preşedintele Sulyok a calificat cel de-al 17-lea amendament constituţional drept „un exemplu grav şi ruşinos de abuz de putere politică”, afirmând că acesta marchează „un punct de ruptură în democraţia constituţională a Ungariei” şi provoacă „răni profunde” valorilor sale fundamentale – democraţia, separaţia puterilor şi statul de drept.

Amendamentul a fost promovat de guvernul condus de premierul Peter Magyar, liderul partidului TISZA (Respect şi Libertate), formaţiune de centru-dreapta, pro-europeană şi anticorupţie, care a câştigat alegerile din aprilie cu o majoritate de două treimi.

Magyar a argumentat că măsura este necesară pentru punerea în aplicare a reformelor constituţionale şi instituţionale promise după schimbarea de guvern şi a susţinut că preşedintele Tamas Sulyok, ales de fosta majoritate Fidesz-KDNP, este asociat fostului regim.