Armata SUA a efectuat miercuri o detonare controlată a unui stoc vechi de explozibili pe bază de plumb, într-o zonă rurală din Iowa, declarând că operațiunea a fost un succes, deoarece a distrus în condiții de siguranță materialul instabil, reducând totodată la minimum dispersia substanțelor toxice, informează Reuters.

Locuitorii orașului agricol Middletown din Iowa, cel mai apropiat de depozitul de muniție adiacent al armatei americane, au fost evacuați din timp ca măsură de precauție, iar alții s-au adăpostit în casele lor pentru a evita expunerea la praful de plumb emis de explozie.

Armata și Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) au declarat că monitoarele de emisii au detectat niveluri zero de plumb în aer în regiunea înconjurătoare imediat după explozie. Cu toate acestea, locuitorilor li s-a spus să rămână în interior până când autoritățile vor da undă verde, iar unii și-au exprimat îndoielile cu privire la asigurările oficiale.

Detonarea a urmat după zile de nemulțumiri publice și dispute juridice cu privire la controversatul plan de eliminare a explozibililor, despre care autoritățile au afirmat că era mult mai sigur decât așteptarea ca butoaiele cu substanțe chimice, aflate în stare de deteriorare, să explodeze în cele din urmă de la sine.

La scurt timp după ora 9:00, ora centrală a SUA (15:00 GMT), Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) a publicat un mesaj pe contul său de pe platforma de socializare X, confirmând că detonarea a avut loc și îndemnându-i pe locuitorii din zonă să rămână în case pentru moment.

„În urma detonării controlate de azi-dimineață din Middletown, Iowa, locuitorii aflați pe o rază de 20 de mile care nu s-au evacuat ar trebui să rămână în adăposturi și să respecte recomandările de siguranță ale EPA până când autoritățile vor da undă verde. FEMA a asigurat cazare în condiții de siguranță celor care s-au evacuat”, a scris agenția.

La scurt timp după aceea, secretarul interimar al Armatei, Adam Telle, a anunțat că „detonarea controlată și atenuată”, menită să elimine aproape 5 tone (4.500 kg) de azidă de plumb extrem de volatilă depozitată în 68 de butoaie de plastic deteriorate, „a depășit toate așteptările și a fost un succes imens”.

„Amenințarea unei detonări spontane a fost eliminată”, a afirmat el, pe X.

Fără explozii secundare

Într-un mesaj de interes public înregistrat video și postat online ulterior, colonelul Aaron Teller din armata SUA, specialist în muniții care a supravegheat operațiunea, a afirmat că demolarea și seria de măsuri de siguranță menite să atenueze explozia și emisiile au funcționat.

„Toate butoaiele cu azidă de plumb au fost eliminate definitiv”, a spus Teller, adăugând că nu au existat explozii secundare.

„Nu au existat proiecții. Nu s-au înregistrat daune la infrastructură în interiorul sau în jurul facilității noastre”, a spus Teller. „Am redus la un nivel cât mai apropiat de zero, pe cât este absolut posibil din punct de vedere uman, riscul pentru sănătatea și siguranța locuitorilor din Middletown și a comunităților din întreaga stat Iowa.”

Într-o transmisiune televizată locală de la fața locului, înregistrată de la o distanță considerabilă, s-a auzit sunetul unei explozii și s-a văzut un nor de fum cenușiu ridicându-se spre cerul luminat de zorii zilei, în spatele unui șir de copaci, înainte de a se risipi rapid.

WATCH: Dramatic drone footage shows massive explosions and thick plumes of smoke rising over the Iowa Army Ammunition Plant. The blasts unfolded during a planned, controlled detonation of roughly five tons of unstable bomb-making chemicals at the facility. President Trump assuring the public that everything has gone according to plan: “Early reports from Iowa are that the Army’s mitigation efforts have far exceeded expectations.” Watch the dramatic drone footage as massive blasts rock the Iowa Army Ammunition Plant and President Trump reacts: https://t.co/jFqTRB39Jq… — Fox News (@FoxNews) November 25, 2026

Îngrijorările legate de siguranța publică s-au concentrat pe temerea că explozia ar putea împrăștia un nor de praf toxic de plumb peste locuințe, culturi și animale dincolo de locul detonării, la Fabrica de muniție a Armatei din Iowa, situată în Middletown, la aproximativ 150 de mile sud-vest de capitala statului, Des Moines.

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a raportat la o oră după explozie că „monitorii de aer în timp real nu detectează deloc plumb în aer în întreaga regiune”. Agenția a declarat că va continua să preleveze probe de aer, sol și apă pe parcursul zilei pentru a le compara cu cele peste 1.200 de probe colectate cu o zi înainte de explozie.

Rezidenții și-au exprimat ușurarea, amestecată cu scepticism, față de sinceritatea guvernului în ceea ce privește emisiile provenite de la substanțele chimice care au explodat.

„Dacă ai de gând să le arunci în aer, vor exista niște particule”, a spus Rhonda Woodson, o fostă angajată a fabricii de muniție care locuiește în apropiere, în Burlington, Iowa.

Woodson a spus că, în opinia ei, detonarea ar fi putut fi „prea mediatizată”, dar a adăugat că nu are încredere deplină în informațiile furnizate de guvernul federal.

Cu toate acestea, cartierul lui Woodson părea pustiu la aproximativ trei ore după explozie. „Nu văd niciun animal, niciun copil. Nu e nimeni afară”, a spus ea.

Măsuri de izolare

Experții guvernamentali au subliniat că detonarea controlată a stocului de substanțe chimice era cea mai sigură metodă de eliminare a acestuia. Materialul toxic, care devenea din ce în ce mai instabil odată cu sosirea vremii reci, ar fi explodat cu siguranță de la sine în cele din urmă, au afirmat aceștia. De asemenea, experții au concluzionat că orice încercare de neutralizare chimică sau de relocare a butoaielor de depozitare ar fi declanșat o explozie necontrolată.

Proiecțiile armatei publicate marți arătau că praful de plumb s-ar putea depune pe suprafețe aflate la o distanță de până la 40 de mile sud-vest de locul exploziei, extinzându-se prin sud-estul statului Iowa până în nordul statului Missouri. Conform proiecțiilor, particulele din aer puteau parcurge aproape 100 de mile în opt ore.

Oficialii din domeniul agriculturii din SUA și din statul Iowa au estimat că 350 de ferme ar putea fi afectate de precipitațiile de plumb, pe baza previziunilor anterioare detonării.

Miercuri, oficialii au declarat că diverse structuri și echipamente de izolare instalate la fața locului au funcționat în mod evident pentru a reduce la minimum cantitatea de particule de plumb aruncate în aer de detonare.

Printre aceste măsuri s-au numărat diguri de pământ, precum și două ziduri înalte pe care erau așezate rezervoare cu apă destinate a fi eliberate în zona exploziei. De asemenea, a fost utilizat un aparat de pulverizare pentru a umezi terenul din jur, iar autospecialele de pompieri au inundat locul exploziei cu spumă apoasă.

Azida de plumb a fost folosită mult timp ca principal material detonant în muniția militară. Substanța chimică explozivă a fost considerată în mare parte depășită cu ani în urmă, iar armata SUA a transportat în 2009 stocurile neutilizate din bazele militare din întreaga țară în Iowa.

Criza din Middletown a început după ce, în urma unei inspecții efectuate în luna martie, s-a descoperit o cristalizare periculoasă a butoaielor de depozitare și a materialului din acestea, un semn că substanța devenise periculos de instabilă.