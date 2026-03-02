Anunțul Guvernului privind românii blocați în Orientul Mijlociu, după ședința de la Palatul Victoria

Guvernul a anunțat luni că situația cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului SUA-Israel-Iran a fost analizată într-o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

„Autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc”, potrivit unui anunț făcut de Executiv.

Conform sursei citate, două aeronave cu români din Israel vor ajunge în țară diseară, din Egipt, țară care are deschis spațiul aerian.

„Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român și datorită eforturilor diplomaților români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular”, a precizat Guvernul.

Palatul Victoria nu a precizat numărul românilor care vor fi aduși în țară cu cele două curse. TAROM a anunțat că două curse speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru luni seară.

Executivul mai susține că autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război.

„Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță”, au trasnmis reprezentanții Guvernului.

Potrivit sursei citate, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni luni rezentanții agențiilor de turism, prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

„Autoritățile române, reprezentanții operatorilor de transport aerian și cei ai agențiilor de turism vor colabora, în baza obligațiilor legale, pentru aducerea în țară a turiștilor români sau a cetățenilor români care muncesc în aceste țări și solicită sprijinul statului. De asemenea, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români”, a mai transmis Palatul Victoria.

La ședința de luni au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit Guvernului.