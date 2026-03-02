LIVE Explozii puternice în Beirut la primele ore ale dimineții / Israelul bombardează suburbiile controlate de Hezbollah / Trump anunță represalii împotriva Iranului după uciderea unor militari SUA / Ordin de evacuare în 50 de sate

Coloane de fum se ridică deasupra cartierului Dahiyeh, în suburbia sudică a Beirutului, după atacurile israeliene de luni dimineață, 2 martie 2026. Credit line: Hassan Ammar / AP / Profimedia

A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu a adus explozii puternice în Beirut, după ce Israelul a ordonat evacuarea a 50 de sate libaneze ca răspuns la atacurile Hezbollah cu „roiuri de drone”. În timp ce Iranul și Israelul raportează deja sute de victime, Donald Trump a anunțat că operațiunile militare vor continua până la atingerea tuturor obiectivelor. Această escaladare masivă a provocat deja un șoc pe piețele petroliere și a dus la activarea bazelor britanice din Cipru, potrivit BBC, CNN și The Guardian.

Luni dimineață, la scurt timp după ora locală 03:00, armata israeliană a lovit ținte ale Hezbollah în suburbiile sudice ale Beirutului. Ofensiva a fost declanșată după ce gruparea susținută de Iran a atacat o bază de apărare din nordul Israelului.

În acest context, forțele israeliene au cerut evacuarea imediată a locuitorilor din peste 50 de sate și orașe din Liban.

„Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele și să vă deplasați la cel puțin 1.000 de metri distanță de sate, în zone deschise”, se arată în avertismentul oficial. „Oricine se află în apropierea membrilor Hezbollah, a instalațiilor sau a bazelor militare ale acesteia își pune viața în pericol”.

Mașinile stau blocate în trafic în timp ce locuitorii fug de atacurile aeriene israeliene în Dahiyeh, o suburbie din sudul Beirutului, Liban, în dimineața zilei de luni, 2 martie 2026. Credit line: Bilal Hussein / AP / Profimedia

Hezbollah a revendicat atacul inițial, susținând că acționează în replică la uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, act pe care l-a calificat drept „un act legitim de autoapărare”. Gruparea a precizat că a lansat „o salvă de rachete de precizie și un roi de drone” asupra bazei militare israeliene.

Ca răspuns, armata israeliană a confirmat amploarea operațiunilor, precizând că acționează „împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura campaniei”. Autoritățile de la Tel Aviv au subliniat că nu vor permite grupării „să constituie o amenințare pentru statul Israel și să aducă prejudicii civililor din nordul Israelului”.

Trump anunță că atacurile vor continua

Donald Trump a declarat duminică, într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, că „operațiunile de luptă” împotriva Iranului vor continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”.

Mesajul președintelui american a venit la scurt timp după ce Comandamentul Central al SUA a confirmat moartea a trei militari și rănirea gravă a altor cinci într-un atac iranian, Trump avertizând că „probabil vor fi mai multe” victime în rândul forțelor americane.

Bilanțul victimelor anunțate de Israel și Iran

Oficialii iranieni au raportat cel puțin 153 de morți în urma unui atac asupra unei școli de fete. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a calificat incidentul drept „un act barbar”.

În paralel, serviciul israelian de ambulanță, Magen David Adom, a confirmat că rachetele iraniene au lovit orașul Beit Shemesh, unde au ucis nouă persoane. Acesta este cel mai sângeros atac asupra Israelului de la începutul actualului război.

Conflictul s-a extins și în alte zone din regiune. Emiratele Arabe Unite au raportat trei decese începând de sâmbătă, în timp ce explozii au fost semnalate în Bahrain, în orașul irakian Erbil și în Iordania.

Ca reacție la instabilitatea din zonă, prețurile globale ale petrolului au crescut brusc la deschiderea piețelor asiatice luni dimineață. Evoluția vine pe fondul temerilor că extinderea conflictului ar putea afecta rutele strategice de transport și infrastructura energetică din întregul Orient Mijlociu.

Londra activează bazele din Cipru după un atac cu drone

Premierul britanic, Sir Keir Starmer, a anunțat că Marea Britanie permite Statelor Unite să efectueze acțiuni defensive de pe bazele militare britanice. Acesta a precizat însă că Londra nu se va alătura acțiunilor ofensive în acest moment. Forțele Aeriene Regale (RAF) au confirmat că răspund unui presupus atac cu drone asupra unei baze din Cipru.

Incidentul din Cipru a avut loc în contextul unei activități intense a dronelor în regiune, forțele britanice monitorizând spațiul aerian pentru a preveni noi incursiuni. În același timp, guvernul de la Londra a precizat că prioritatea rămâne protejarea personalului militar și a activelor strategice din bazele proprii.

Armistițiul din 2024, marcat de încălcări repetate

Israelul și Libanul au agreat un armistițiu mediat de SUA în 2024, care a pus capăt unui conflict de peste un an cu Hezbollah. Deși acordul a urmat unei perioade de atacuri intense, ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii.

În ciuda acordului, care a urmat după 13 luni de conflict, Israelul a efectuat atacuri aproape zilnice asupra Libanului, vizând ținte despre care afirmă că au legături cu grupul.

