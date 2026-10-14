Anunțul lui Trump de miercuri dimineață: „Este pe cale să înceapă în noua și frumoasa noastră Groenlandă!”

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri că se pregătește începerea unor operațiuni „de amploare” de explorare a zăcămintelor de petrol, gaze și minerale din Groenlanda, transmite Reuters.

„Explorarea pe scară largă a zăcămintelor de petrol, gaze și minerale este pe cale să înceapă în noua și frumoasa noastră Groenlandă!”, a scris el pe rețeaua Truth Social miercuri în jurul orei 8 dimineața.

Trump nu a oferit detalii despre planurile de explorare din Groenlanda, dar a afirmat: „Există experți care susțin că rezervele de petrol ușor accesibile sunt mult mai mari decât cele ale aproape oricărui alt teritoriu, oriunde în lume”.

Anunțul vine după ce SUA, Danemarca și Groenlanda au semnat luna trecută un acord, menit să pună capăt tensiunilor apărute în urma amenințărilor repetate ale lui Trump de a prelua controlul asupra insulei, situată strategic și bogată în resurse minerale.

„Orice viitor atac asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde forțele noastre de apărare vor doborî în mod obișnuit drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută”, a adăugat Trump în postarea sa de pe Truth Social.

Acordul semnat între SUA, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare și pentru sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome” al lui Trump, subliind însă, în același timp, suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Prezența militară a SUA în Groenlanda — teritoriu autonom al Danemarcei și membru NATO — nu este nouă. Pentagonul operează acolo baza strategică de la Pituffik încă din timpul Războiului Rece.

Amenințările lui Trump

La începutul mandatului său, Trump a susținut că SUA aveau nevoie de controlul asupra Groenlandei pentru „securitatea economică” și a descris proprietatea și controlul asupra teritoriului ca fiind o „necesitate absolută”.

Insula se afla de mult timp în vizorul președintelui ca țintă pentru achiziție, iar în timpul primului său mandat, în 2019, Trump a confirmat informațiile potrivit cărora îi îndemnase pe consilieri să afle cum ar putea SUA să cumpere Groenlanda, descriind orice vânzare ca fiind „în esență, o tranzacție imobiliară de amploare”.

Afirmațiile lui Trump au adâncit diviziunile din cadrul alianței occidentale, guvernul danez afirmând în repetate rânduri că Groenlanda „nu este de vânzare”.

Când îngrijorările legate de amenințările de anexare ale lui Trump au atins apogeul anul trecut, guvernul danez a organizat un „serviciu de veghe nocturnă” în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a monitoriza declarațiile președintelui american.

La summitul NATO de la Ankara de la începutul acestui an, Trump și-a reînnoit demersul ca SUA să achiziționeze Groenlanda. El a amenințat că va retrage toate forțele armate americane din Europa după ce continentul a respins în repetate rânduri această propunere.

Situată strategic între SUA și Rusia, Groenlanda este considerată din ce în ce mai importantă din punct de vedere al apărării și se conturează ca un câmp de luptă geopolitic pe măsură ce gheața arctică se topește.