Soldați ai Gărzii Naționale Ucrainene din brigada a 3-a „Spartan”, în apropiere de linia frontului, în direcția orașului Pokrovsk, Donețk, Ucraina, pe 8 august 2025. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

În lupta pentru orașul Pokrovsk sunt mobilizați opt militari ruși pentru fiecare soldat ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Kievul a consolidat pozițiile din oraș în ultimele zile, pe măsură ce luptele urbane au continuat, scrie Kyiv Independent.

Rusia a aruncat de opt ori mai mulți soldați în ofensiva pentru capturarea orașului Pokrovsk, semi-înconjurat, din estul regiunii Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Imaginați-vă câte forțe ruse sunt acolo. Dar, în același timp, nu au obținut rezultatul planificat”, a spus liderul ucrainean, citat de Kyiv Independent.

După capturarea Avdiivka, un bastion ucrainean situat la peste 40 de kilometri sud-est de Pokrovsk, în februarie 2024, trupele ruse au avansat treptat spre Pokrovsk, odată un important centru logistic ucrainean ascuns într-o zonă relativ sigură din regiunea Donețk.

Trupele ruse au înconjurat Pokrovsk din trei părți, iar armata ucraineană a păstrat un spațiu de aproximativ 15 kilometri pentru a-și aduce trupe și provizii, a explicat grupul ucrainean de monitorizare a frontului DeepState.

Toate podurile care duc spre Pokrovsk au fost aruncate în aer de armata rusă, iar evacuarea răniților este o sarcină aproape imposibilă, a declarat locotenentul-major Natalia Stoiko, șefa serviciilor medicale din cadrul Brigăzii 5 Mecanizate Grele dislocate în sectorul Pokrovsk, în octombrie.

Stoiko a afirmat că armata ucraineană are mari lipsuri și întâmpină dificultăți în tentativa de a construi poduri temporare din lemn pentru a permite evacuările.

Experții militari occidentali au afirmat că ar fi crucial ca Ucraina să se retragă la timp, atunci când nu mai are sens din punct de vedere tactic ca trupele sale să păstreze controlul asupra orașului.

În ciuda lipsei de forță de luptă, armata ucraineană a păstrat în repetate rânduri controlul asupra orașelor pe care Rusia era pe punctul de a le ocupa, ceea ce a dus la o retragere haotică în ultimul moment, în care răniții erau adesea lăsați în urmă.

Armata ucraineană a recunoscut pe 26 octombrie că Rusia a mutat aproximativ 200 de militari în Pokrovsk, infiltrând mici grupuri de infanterie.

Schimburi de focuri și lupte cu drone au avut deja loc în oraș.

Rusia încearcă de luni de zile să ocupe Pokrovsk, o parte cheie a liniilor defensive ale Kievului din Donețk.

Unitatea 7 de reacție rapidă a trupelor aeropurtate ucrainene a declarat luni că pozițiile din oraș au fost consolidate în ultimele zile, pe măsură ce luptele urbane au continuat.

„Ocupanții, care au intrat în oraș, nu încearcă să-l controleze, ci intenționează să avanseze mai departe spre nord”, a declarat unitatea într-o postare pe Facebook. „Astfel, inamicul dorește să ne disperseze forțele de apărare și să blocheze coridoarele logistice terestre”, au precizat militarii.

Rusia controlează aproximativ 75% din regiunea Donețk. Aproximativ 6.600 de kilometri pătrați se află încă sub controlul Ucrainei.

Trupele Moscovei raportează în mod regulat câștiguri treptate în regiune, dar nu au reușit să obțină niciun progres strategic de peste un an.