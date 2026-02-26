Anunțul PNL, după investigația Snoop.ro: Modificăm legea inițiată de PSD, luni depunem proiect să protejăm 5 milioane de persoane

Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a declarat că va depune, luni, un proiect prin care să modifice legea PSD prin care cinci milioane de români pot pierde acțiunile din Marea Cuponiadă și banii care le-ar putea reveni ca despăgubire.



PNL a reacționat după investigația Snoop.ro, care a arătat că un amendament propus de PSD și votat în Parlament inclusiv de liberali în decembrie 2025 a înlocuit dreptul de proprietate asupra fracțiilor de acțiuni cu „drept de creanță”.

Cum s-a făcut acest lucru?

Printr-un email descoperit de jurnaliști, trimis de la reprezentantul industriei către Comisia Economică din Camera Deputaților, s-a ajuns ca legea să modifice „dreptul de proprietate” în „drept de creanță”.

Amendamentul a fost elaborat de avocați din afara Parlamentului. Aceștia au argumentat că atunci când valoarea nominală a acțiunilor este „consolidată” – adică mai multe acțiuni mici sunt transformate în una mai mare -, resturile rezultate (fracțiuni de acțiuni) nu ar trebui să mai fie tratate ca proprietate, ci doar ca un drept de a primi bani.

Nici președintele Nicușor Dan nu a știut câți oameni sunt vizați

Ziariștii au descoperit că Amendamentul a fost primit pe mail de Costel Dunavă, parlamentar PSD, președintele Comisiei de Politică Economică, Reformă și Privatizare, de la Asociația Administratorilor de Fonduri.

Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan fără să ca administrația prezidențială să știe câte persoane dețin astfel de acțiuni la SIF-uri și câte sunt în pericol să nu mai aibă acțiuni, ci fracții de acțiuni, după consolidarea valorii nominale a acțiunilor.

Liberalii susțin că vor „să corecteze legea PSD”. Asta pentru că legea nu garantează că persoanelor vizate își vor primi banii cuveniți ca despăgubire dacă un SIF sau o societate comercială listată la bursă îi transformă acțiunea în fracție de acțiune.

„Mecanismul nu este corect și complet. SIF-urile sau societățile comerciale listate la bursă vor avea obligația, sub sancțiune, să informeze absolut toți acționarii care sunt în această situație. Vor fi sancțiuni dure, vom umbla la chestiuni legate de cifra de afaceri, nu ne jucăm. PNL nu este de acord, trebuie să existe obligația informării acționarilor. Vor trebui să comunice nominal fiecărui acționar, au adresele și datele de contact ale acționarilor”, a declarat Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților.

Ce este Registrul Unic al Transparenței din Parlament

Deputatul PNL susține că procedura derulată de Depozitarul Central privind obținerea informațiilor despre acțiunile deținute de fiecare persoană este „greoaie”.

Registrul Unic al Transparenței, care va intra în vigoare în mai 2026, obligă parlamentarii să își prezinte întâlnirile cu diferite asociații sau persoane care le pot influența în promovarea unor legi. Dacă RUTI era în vigoare, s-ar fi aflat că deputatul PSD, Costel Dunavă, a promovat un amendament scris de o altă entitate: Asociația Administratorilor de Fonduri.

Costel Dunavă (PSD) a recunoscut, pentru site-ul de investigații Snoop.ro, că a primit amendamentul pe mail înainte de a-l adopta în comisia pe care o conduce.