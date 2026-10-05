Anunțul UDMR înainte de a intra la discuțiile cu Nicușor Dan pentru desemnarea unui al patrulea prim-ministru

UDMR nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD, a declarat liderul deputaților formațiunii, Csoma Botond, luni, înainte de a intra la consultările cu Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier.

Reprezentanții UDMR vor intra la consultări la Cotroceni de la ora 16.00.

Întrebat la Digi24 dacă UDMR ar putea face parte dintr-un guvern cu PSD, Csoma Botond a răspuns: „Eu cred că nu. Nu putem să facem parte”.

Liderul deputaților UDMR a explicat această poziție prin raportare la implicarea formațiunii în actuala formulă guvernamentală:

„Am făcut parte din acea propunere și din guvernul minoritar care este acum guvern interimar și facem parte și acum din acest guvern. L-am propus și noi împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR pe domnul Siegfried Mureșan”, a afirmat el.

În aceste condiții, Csoma Botond a exclus participarea UDMR la o guvernare alături de social-democrați: „Eu cred că în atare condiții, nu, nu putem lua parte la o guvernare acum împreună cu Partidul Social Democrat”.