Anunțul unui partid mic din Parlament, care duce PSD-AUR la numărul necesar de voturi pentru a trece moțiunea împotriva lui Bolojan

Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că votează pentru moțiunea PSD-AUR pentru demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Cu voturile celor de la SOS, PSD și AUR adună 234 de voturi, depășind numărul necesar – 233 – pentru a trece moțiunea.

Moțiunea PSD-AUR, intitulată „Stop planului Bolojan”, a fost semnată de 254 de parlamentari. Pentru ca moțiunea să treacă și a demite Guvernul, este nevoie de votul a 233 din totalul de 464 de parlamentari.

„Parlamentarii S.O.S România vor vota pentru căderea Guvernului Bolojan şi votul va fi la vedere”, a anunţat Diana Şoşoacă, la Parlament.

SOS România are 15 parlamentari, toți deputați. În urmă cu o zi, parlamentarii SOS au intrat live pe Facebook pe contul Dianei Iovanovici Șoșoacă, făcând un sondaj prin care au întreabat românii cum să voteze la moțiunea PSD-AUR. În urma acestuia, Diana Șoșoacă a anunțat că parlamentarii partidului vor vota pentru demiterea Guvernului Bolojan.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Împreună, au 219 parlamentari.

Și Grupul PACE – Întâi România, care are 12 senatori, a anunțat că va vota la vedere pentru moţiunea de cenzură.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată începând cu ora 11.00.

