Parlamentarii S.O.S. România au intrat live pe Facebook să întrebe românii cum să voteze la moțiune / Ce răspunsuri au primit

Mai mulți parlamentari din partidul S.O.S. România au intrat live pe Facebook pe contul Dianei Iovanovici Șoșoacă, făcând un sondaj prin care întreabă românii cum să voteze la moțiunea PSD-AUR de marți pentru demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

După aproximativ o oră de la începutul transmisiunii, potrivit rezultatelor prezentate de Șoșoacă, 87% dintre cei care au participat la sondajul pe Facebook au răspuns „Da” la întrebarea „Vreți să voteze S.O.S. la moțiune pentru demiterea Guvernului Bolojan?”

Parlamentarii care au intrat în direct au spus că au apelat la acest sondaj online pentru că „în acest moment nu putem să ne poziționăm nici cu PSD-AUR, nici cu USR-PNL”.

Intervenția europarlamentarei Diana Șoșoacă vine în contextul în care luni partidele fac ultimele calcule și negocieri privind votul la moțiune.

S.O.S. România are un grup parlamentar de 15 deputați în Cameră.