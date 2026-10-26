Anvelopele de iarnă: ce verifici înainte de prima ninsoare

În fiecare an, prima ninsoare anunțată la știri produce aceleași situații: cozi la vulcanizări, șoferi care descoperă că setul de iarnă din garaj este tocit sau crăpat și prețuri mai mari, pentru că toată lumea cumpără în aceleași zile. Cu câteva verificări făcute în octombrie, montarea anvelopelor de iarnă devine o programare obișnuită, nu o urgență.

Legea și temperatura: două repere diferite

Legea nu fixează o dată. Anvelopele de iarnă, marcate M+S, sunt obligatorii când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar amenda se dă pe loc, pe lângă riscul de a rămâne pe marginea drumului. Reperul tehnic este însă altul: sub 7 grade, cauciucul anvelopei de vară se întărește și pierde aderență chiar pe asfalt uscat. Distanța de frânare de la 50 km/h crește cu câțiva metri, adică exact diferența dintre o oprire la timp și o tamponare. De aceea, momentul corect de montare este când temperaturile de dimineață se stabilizează sub 7 grade, de regulă la sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie, în funcție de zonă.

Ce verifici la setul din garaj

Profilul. Limita legală este 1,6 mm, dar pe zăpadă o anvelopă de iarnă lucrează bine până la 4 mm. Sub această valoare, canalele nu mai evacuează zăpada și apa, iar aderența scade brusc. Se măsoară în trei puncte pe lățimea benzii de rulare, pentru că uzura este rareori uniformă.

Vârsta. Codul DOT de pe flanc arată săptămâna și anul fabricației. O anvelopă de iarnă mai veche de șase ani își pierde elasticitatea chiar dacă profilul arată bine: cauciucul se întărește, iar pe zăpadă se comportă ca una de vară. Crăpăturile fine de pe flanc sunt semnul că a venit momentul schimbării.

Marcajele. M+S este marcajul cerut de lege. Simbolul fulgului de nea pe un munte cu trei vârfuri, numit 3PMSF, înseamnă că anvelopa a trecut un test real pe zăpadă. Pentru iernile din România, un set cu ambele marcaje este alegerea sigură.

Cum alegi un set nou

Dimensiunea se ia din cartea mașinii, de pe eticheta stâlpului ușii șoferului sau de pe flancul anvelopei actuale, nu din memorie. Cea mai răspândită dimensiune la mașinile compacte și medii, de la Golf și Octavia la Focus și Astra, este 205/55 R16, iar pentru ea oferta este cea mai largă și prețurile cele mai competitive. Cine caută anvelope 205/55 R16 găsește toate clasele de preț, de la buget la premium, și poate compara direct etichetele.

Eticheta europeană spune, dintr-o privire, trei lucruri: aderența pe ud, de la A la E, rezistența la rulare, care influențează consumul, și zgomotul. Pentru iarnă, prima literă contează cel mai mult. Indicele de sarcină și cel de viteză trebuie să fie cel puțin egale cu cele din cartea mașinii; la anvelopele de iarnă, legea permite un indice de viteză mai mic decât cel de vară, cu condiția să nu depășești viteza corespunzătoare.

Pentru cine nu este sigur ce clasă de preț sau ce model să aleagă, cel mai simplu este să caute anvelope de iarnă potrivite mașinii pe dimensiunea citită de pe flanc sau din carte, apoi să compare etichetele și prețurile pentru aceleași dimensiuni.

All season, o soluție pentru unii șoferi

Anvelopele all season care au marcajul M+S sunt legale iarna, pentru că M+S este singura cerință a legii, și scutesc de schimbul de două ori pe an. Cele care au în plus și simbolul 3PMSF au trecut testul pe zăpadă, deci se comportă mai bine când chiar ninge. Funcționează bine pentru rulaj urban, în zone de câmpie, cu ierni blânde. Nu sunt însă alegerea potrivită pentru cine circulă des pe drumuri necurățate, la munte sau face mulți kilometri: pe zăpadă nu ajung la nivelul unei anvelope de iarnă dedicate, iar vara se uzează mai repede. Diferența reală de cost față de două seturi apare abia după câțiva ani.

După montare

Presiunea se verifică cu anvelopele reci, adică înainte de a pleca la drum sau după cel mult 2-3 km de mers lent, pentru că rularea încălzește aerul din anvelopă și manometrul arată cu 0,2-0,3 bar mai mult decât este în realitate. Presiunea scade odată cu temperatura de afară, cam 0,1 bar la fiecare 10 grade în minus, deci după primul val de frig se verifică. O verificare la două săptămâni, în sezonul rece, este suficientă. Anvelopele de vară se depozitează curate, uscate, într-un loc răcoros și ferit de soare, de preferat pe jantă și stivuite, nu rezemate de perete.

Montarea din timp are un singur cost: o oră într-o zi de octombrie. Montarea târzie poate costa o amendă, o tamponare sau o dimineață pierdută într-o coadă la vulcanizare.

Articol susținut de Autoeco