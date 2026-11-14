Anxietate de la Kiev până la Tokyo. Urmează o întâlnire istorică între Trump, Xi și Putin. Care sunt mizele și de ce spun criticii că se aseamănă cu un alt eveniment cu implicații uriașe din secolul trecut

Întâlnirea preconizată între cei mai puternici trei lideri ai lumii generează anxietate de la Kiev până la Tokyo, potrivit unor persoane informate despre reacțiile acestor guverne, a scris Reuters într-o analiză înaintea summitului dintre președinții Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

Casa Albă a confirmat oficial că președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologii săi din Rusia și China, joia viitoare, în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen.

Summitul planificat a fost comparat cu Conferința de la Yalta din 1945, mai ales în Rusia. Întâlnirea pe care au avut-o liderii de atunci ai Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Sovietice în urmă cu 81 de ani în Crimeea a formalizat sferele de influență și a pregătit terenul pentru ordinea postbelică, devenind un simbol al înțelegerilor dintre marile puteri impuse țărilor mici, explică Reuters.

În această săptămână, ideologul naționalist rus Aleksandr Dughin a declarat pentru Radio Sputnik că summitul „este profund simbolic” și reprezintă „o confirmare a unei lumi multipolare pe care Occidentul o neagă”.

Pentru naționaliștii ruși, perspectiva unui eveniment de tip Yalta generează entuziasm, în condițiile în care ar putea deschide calea spre un acord pentru de încheiere a războiului din Ucraina într-un mod care ar favoriza Moscova.

Totuși, pentru guvernele unor țări mai mici, ca Ucraina sau Taiwan, posibilitatea unor înțelegeri de culise între SUA, Rusia și China reprezintă un motiv de profundă neliniște.

„Chiar nu vrem ca asta să se transforme în «Yalta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, spunea luna trecută președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mizele summitului

Deși perspectivele pentru concretizarea unui acord major sunt considerate a fi mici, cei trei lideri vin la summit cu obiective foarte diferite, iar întâlnirea le oferă ocazia de a discuta puncte fierbinți de pe agenda globală, de la războaiele din Ucraina și Iran până la armele nucleare și inteligența artificială.

Președintele rus Vladimir Putin are șansa de a obține un acord pentru soluționarea conflictului din Ucraina în termenii săi. Trump, al cărui Partid Republican a suferit în această lună o înfrângere grea la alegerile intermediare din SUA, ar putea căuta succese pe plan extern și vede un moment demn de cărțile de istorie, cu posibile progrese spre un acord în trei privind controlul armelor nucleare.

În schimb, pentru liderul chinez Xi Jinping, este o reuniune imprevizibilă, plină de riscuri.

„Este ceva ce chinezii urăsc”

Rusia și Statele Unite dețin peste 5.000 de focoase nucleare fiecare, în timp ce China are în jur de 500. Deși își extinde rapid arsenalul, Beijingul se simte dezavantajat pe plan nuclear.

„Este ceva ce chinezii urăsc”, a spus Edgard Kagan, fost înalt oficial pentru Asia de Est la Casa Albă în timpul administrației Biden, care lucrează acum la think-tank-ul Center for Strategic and International Studies.

În opinia expertului, Beijingul nu își dorește discuții despre controlul armelor în acest moment – și cu atât mai puțin cu SUA și Rusia, „pentru că asta ar sugera că acceptă încadrarea potrivit căreia sunt acum o mare putere nucleară care ar trebui să fie supusă unor restricții similare”.

Cercetători chinezi intervievați de Reuters au declarat, la rândul lor, că sugestia lui Trump privind discuții nucleare este exclusă din start pentru Beijing.

„Nu ne așteptăm să ajungem la vreun fel de acord” pe teme nucleare, a declarat un înalt oficial al administrației Trump, adăugând, însă, că „este timpul” ca Beijingul să abordeze acest subiect.

Rusia vrea o discuție despre războiul din Ucraina. China se opune

Deși Rusia și China s-au apropiat în ultimii ani, au abordări diferite față de summit.

Moscova și-a dorit o discuție despre războiul din Ucraina, însă Beijingul s-a împotrivit includerii acestui subiect pe agendă, au spus una dintre persoanele informate despre întâlnire și un diplomat european, sub condiția anonimatului.

Vineri, un oficial american a afirmat că este puțin probabil ca Trump să aducă în discuție războiul din Ucraina și că un astfel de summit nu reprezintă formatul adecvat pentru asta.