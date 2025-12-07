Apa din stația Voila „îndeplineşte parametrii necesari pentru consum”. CJ Prahova anunță că urmează analize „esențiale”

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova că apa din staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman, potrivit anunțului făcut duminică de Consiliul Județean (CJ) Prahova, care a precizat că vor fi făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce va stabili compania că sistemul este optimizat, transmite News.ro.

În comunicatul transmis duminică, CJ Prahova a anunțat că DSP „a finalizat analizele microbiologice efectuate la staţia de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova”, iar „rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 şi HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această staţie este potabilă”.

„În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. După ce Hidro Prahova va anunţa că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova”, se mai arată în comunicat.

„Aceste analize sunt esențiale”

Instituția a explicat că „aceste analize sunt esenţiale, deoarece reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării”.

„În astfel de situaţii există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului”, mai notează CJ Prahova.

Potrivit instituției, citirile intermediare ale analizelor microbiologice se fac la 24 de ore și la 48-50 de ore de la însămânțarea problelor în laborator, iar rezultatul final este validat la 72 de ore. Astfel, doar după acest interval, apa din distribuţie poate fi declarată potabilă în mod oficial.

Peste 107.000 de oameni din 13 localități din județul Prahova și un oraș din Dâmbovița nu au primit apă potabilă în sistem centralizat timp de o săptămână, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri și nu a putut fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Sursa foto: Erik Rosenlund Knudsen | Dreamstime.com