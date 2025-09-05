APADOR-CH critică proiectul de lege depus la Senat care pedepsește comportamentul nepotrivit în instituțiile publice: „Descriere vagă și interpretabilă”

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki atrage atenția asupra unui proiect de lege depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și de la Grupul Minorităților Naționale care modifică legea care pedepsește încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

APADOR-CH transmite printr-un comunicat de presă că parlamentarii inițiatori au „descoperit nemulțumirea cetățenească” pe care vor să o taxeze corespunzător cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei.

Proiectul legislativ prevede pedeapsa cu amendă pentru comportament „lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant” în relația cu instituțiile publice și angajații acestora.

„Pe scurt, parlamentarii vor ca petenții care nu se apleacă suficient de mult de spate în fața ghișeului, să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei (aproximativ 1.000-4.000 de euro)”, transmite APADOR-CH.

„Atitudinea «neconformă» va putea fi calificată ca «lipsă de respect»

Potrivit Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, modificările aduse legii sunt vagi ceea ce ar duce la interpretări abuzive ale legii

„Dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate (cine ar avea motive să fie nervos, zilele astea, nu-i așa?) atitudinea sa «neconformă» va putea fi calificată tot ca «manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant» și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”.

În plus, APADOR-CH atrage atenția asupra faptului că proiectul de lege prevede că agentul care va constata această contravenție face parte tot dintr-o instituție publică.

„Constatarea contravenției o va face după ce va interpreta, după bunul plac, textul legal, text după cum se vede foarte vag și care, din acest motiv, permite interpretări abuzive. O simplă remarcă ironică la adresa vreunui funcționar sau a unei instituții publice ar putea fi interpretată ca lipsă de respect și amendată cu câteva salarii medii”.

Asociația transmite și că noua proiectul legislativ ar putea reprezenta un mod de a aduce bani la buget și de a reduce deficitul: „Probabil ăsta e planul de scoatere a țării din mult discutata «criză economică» sau «bugetară»: fiecare cetățean care nu e respectuos cu autoritățile,(…) și nu se supune, va fi amendat, pentru fiecare act de nesupunere, cu câte 20.000 lei”.

APADOR-CH, care a cerut Senatului să renunțe la „această modificare legislativă neclară și abuzivă”, conturează și o perspectivă despre cum ar putea arăta România dacă proiectul de lege ar fi adoptat în forma în care a fost depus:

„Imaginați-vă România de mâine, dacă această lege se va adopta: cozi silențioase la instituțiile publice, cetățeni cu ochii în pământ, funcționari respectați până la adorație. Paradisul birocratic devine, în sfârșit, realitate. Trăiască România cuminte și respectuoasă!”.

Ce ar schimba proiectul de lege

Concret, proiectul depus la Senat de UDMR și de Grupul Minorităților Naționale, introduce o nouă contravenție – manifestarea unui comportament agresiv față de instituțiile publice și față de bugetari și amenda.

„Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică”, arată proiectul.

Proiectul aduce modificări și legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Mai exact, proiectul de lege prevede ca orice cetățean care cere informații de interes public să respecte programul de lucru al instituției pe la care solicită informațiile și să aibă un comportament „respectuos”. Dacă nu, poate fi dat afară din instituție de agentul de pază sau de poliție și amendat.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit potrivit alin. 3 şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi institutiilor publice.”

Personalul autorităţilor şi instituţiitor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă prevederile prevăzute la alin. (3′) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, arată proiectul depus la Senat.