Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări

Un avion de pasageri surprins deasupra cerului din Doha, Qatar, pe 31 ianuarie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat pe cetăţenii americani să „plece imediat” din 14 ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, informează Reuters.

Informații în timp real despre războiul din Iran și ce se întâmplă în regiune

Mora Namdar, secretara adjunctă a Departamentului de Stat pentru afaceri consulare, a scris că cetățenii americani ar trebui să părăsească respectivele state folosind mijloacele de transport comerciale disponibile „din motive de siguranță”.

„Secretarul de stat Marco Rubio şi Departamentul de Stat îndeamnă cetăţenii americani să părăsească IMEDIAT ţările menţionate mai jos, folosind mijloacele de transport comerciale disponibile, din cauza riscurilor grave la adresa siguranţei”, a afirmat Mora Namdar, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

Avertismentul a fost emis după ce, în ultimele zile, Departamentul de Stat și-a actualizat recomandările de călătorie pentru mai multe țări din regiune, recomandând evitarea călătoriilor.

Recomandarea emisă luni se aplică Bahrainului, Egiptului, Iranului, Irakului, Israelului (inclusiv Cisiordania și Fâșia Gaza), Iordaniei, Kuweitului, Libanului, Omanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Siriei, Emiratelor Arabe Unite și Yemenului.

Ambasada SUA de la Amman (în Iordania) a anunțat luni că personalul său a părăsit locul „din cauza unei amenințări”.

Departamentul de Stat al SUA a activat, de asemenea, un grup de lucru interinstituțional de urgență pentru a gestiona situația și a coordona răspunsul Statelor Unite față de conflictul din Orientul Mijlociu, a declarat un oficial american.

Sâmbătă, Statele Unite și Israelul au efectuat o serie de atacuri asupra diverselor ținte din Iran, ucigând mulți oficiali de rang înalt, inclusiv pe liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei. Teheranul a răspuns cu propriile atacuri asupra mai multor locații americane și israeliene din regiune.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus luni că războiul era prevăzut să dureze patru-cinci săptămâni, dar că acesta s-ar putea prelungi și mai mult.

Conflictul, care a aruncat regiunea în război, provocând moartea a sute de persoane până acum, a dus la o creștere a prețurilor la energie, deoarece oficialii iranieni au amenințat că vor trage asupra oricărei nave care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă cheie pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, sunt așteptați marți să anunțe măsurile luate de SUA pentru a atenua creșterea prețurilor la energie, potrivit șefului diplomației americane, Marco Rubio.

„Am anticipat că acest lucru ar putea fi o problemă, iar secretarul Wright și Bessent vor începe să pună în aplicare aceste măsuri, începând de mâine, pentru a atenua impactul pe care l-ar putea avea”, a declarat Rubio, înaintea unei ședințe cu liderii Congresului american, despre atacurile lansate asupra Iranului.

Sute de mii de călători sunt în prezent blocaţi în statele din regiunea Golfului, deoarece spaţiul aerian deasupra unora dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, precum cele din Dubai şi Abu Dhabi, a fost închis începând din weekend.