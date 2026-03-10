Apel din societatea civilă către Nicușor Dan privind șefia parchetelor: „Știm că aveți mai multe informații, asta ne îngrijorează cel mai mult”

Nicușor Dan vorbind cu cei care protestau față de numirile la parchete, 6 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mai multe organizații civice i-au cerut președintelui Nicușor Dan să nu numească la conducerea parchetelor persoane care au probleme de competențe profesionale sau de integritate morală și să participe în persoană la ședințele CSM în care sunt intervievați candidații.

Apelul către șeful statului făcut de cele nouă organizații, printre care Corupția Ucide, Declic sau Inițiativa România, a venit marți, ziua în care au început interviurile cu procurorii propuşi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT.

Organizațiile civice sunt cele care au participat și la protestul de vineri de la Cotroceni față de propunerile lui Marinescu. Atunci, Nicușor Dan a ieșit să vorbească cu manifestanții, cărora le-a spus că „Am de o sută de ori mai multe informaţii”.

De ce spun că sunt îngrijorate

Ele spun că, într-adevăr, președintele are acces la mai multe informații decât opinia publică, lucru firesc, dar „aceasta este și chestiunea care ne îngrijorează cel mai mult.”

„Și fostul președinte al României a fost informat de structurile statului, însă acest lucru nu l-a împiedicat să ia decizii greșite care au contribuit la degradarea statului de drept și la consolidarea unor rețele de influență în interiorul instituțiilor”, se spune în mesajul către Nicușor Dan.

Potrivit organizațiilor, îngrijorarea lor „se referă la faptul că informațiile pe baza cărora urmează să luați aceste decizii provin din aceleași surse care:

au eșuat în combaterea războiului hibrid și a dezinformării provenite dinspre Federația Rusă;

au tolerat sau chiar au facilitat apariția unor construcții politice extremiste;

au contribuit la stigmatizarea unor membri ai societății civile;

au permis capturarea unor zone importante din economia națională prin mecanisme opace de influență.”

Ce îi cer organizațiile președintelui

„Să nu numiți în funcțiile de conducere ale parchetelor magistrați asupra cărora planează suspiciuni serioase de competență profesională sau integritatea morală, care au fost exprimate public dar și urmare a unor analize interne;

Să participați personal la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii în care sunt analizate aceste numiri;

Să folosiți prerogativele constituționale ale Președintelui pentru a impune standarde reale de integritate și profesionalism;

Să inițiați un proces real de reformă a sistemului judiciar, în acord cu promisiunile făcute în campania electorală;

Să formalizați o rutină de consultare periodică la nivelul administrației prezidențiale cu societatea civilă.”

Îi cer să respecte ce a promis în campanie

Acestea spun că în campania electorală Nicușor Dan a declarat că numirile în funcțiile cheie din justiție trebuie să fie lipsite de compromis și că integritatea și reputația profesională trebuie să fie criterii decisive.

„Relația dintre un lider ales și societate este un contract social. Promisiunile din campanie sunt clauzele acestui contract, iar atunci când ele sunt ignorate, societatea civilă are datoria morală de a interveni și de a cere respectarea lui. Protestul nostru este o expresie a responsabilității civice, încadrându-se în acest demers de atenționare și sancționare a celor care uită să-și respecte promisiunile”, spun organizațiile în apelul către șeful statului.

„Tocmai de aceea considerăm că este datoria noastră să vă reamintim aceste angajamente atunci când există riscul ca ele să fie abandonate. România are nevoie de o justiție independentă, credibilă și respectată, precum și de magistrați curajoși și independenți. Deciziile pe care le veți lua în perioada următoare vor avea un impact major asupra acestei direcții”, au mai transmis acestea.

Cine sunt organizațiile civice participante la protestul din 6 martie 2026 care au semnat apelul de marți: Corupția ucide, Declic, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara, Reset, În Stradă, Alternativa Civică Timișoara, Agent Green, Rezistența Civică Galați.

Programul audierilor de la CSM

Primul care va susţine marţi interviul în faţa CSM este Codrin Horaţiu Miron, selectat de ministrul Justiţiei pentru funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, transmite Agerpres.

Interviurile vor continua în următoarele zile, dar şi săptămâna viitoare, după cum urmează: