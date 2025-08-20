Apel pentru boicotarea începutului de an școlar. Două federații sindicale denunță creșterea normei de predare și scăderea veniturilor cadrelor didactice

Sindicaliștii din Educație protestează la Parlament față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Sursă foto: FSLI

Două dintre principalele federații sindicale din învățământ – FSLI și „Spiru Haret” – au anunțat miercuri că au declanșat referendum pentru ca, pe data de 8 septembrie, începând cu ora 9:00, în toate unitățile de învățământ unde există membri de sindicat ai celor două organizații să se boicoteze începerea cursurilor anului școlar 2025-2026.

Într-un apel adresat salariaților din sistemul de învățământ preuniversitar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, au explicat și motivele protestului:

Creșterea normei didactice de predare cu 2-4 ore – ceea ce înseamnă mai multă muncă pentru același salariu; Comasarea a sute de unități de învățământ – având ca efect concedieri de personal didactic de predare, didactic auxiliar și administrativ;

Creșterea efectivelor de preșcolari/elevi la grupă/clasă – măsură care afectează calitatea actului educațional și conduce (prin comasarea claselor/grupelor) la dispariția de norme/posturi didactice;

Reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de «plată cu ora» – diminuându-se substanțial veniturile cadrelor didactice;

Creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori – ceea ce echivalează cu imposibilitatea practică și obiectivă de desfășurare a activității de către personalul de conducere, de îndrumare și control;

Eliminarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță pentru personalul din învățământ cu salarii peste 6.000 lei net.”

„De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că se pregătește eliminarea titularizării în sistemul de învățământ, măsură care va lovi în toate cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal”, spun conducerile celor două organizații sindicale.

Ce le solicită FSLI și „Spiru Haret” membrilor lor de sindicat și tuturor salariaților din învățământ să facă pe 8 septembrie:

să nu participe la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026; să nu desfășoare niciun fel de activități specifice începutului de an școlar: să nu organizeze ședințe cu părinții; să nu participe la ședințele organizate de unitatea de învățământ; să nu ridice/împartă manualele; să nu desfășoare activități cu elevii/preșcolarii etc.;

să poarte însemne distinctive referitoare la protest (banderole, ecusoane etc.);

să participe la acțiunile de protest organizate de federațiile noastre în București sau, după caz, la cele organizate de sindicatele afiliate în municipiile reședință de județ.”

„Adresăm, pe această cale, rugămintea ca părinții și elevii să fie solidari cu acțiunile noastre și să nu participe la activitățile preconizate a se derula pe data de 8 septembrie 2025 la nivelul unităților de învățământ. (…) Pe 8 septembrie 2025, ieșim în stradă pentru Marșul Educației – un protest al demnității și al responsabilității față de viitorul școlii românești”, mai afirmă cele două sindicate.

Acestea mai susțin că în aceste zile, prin Legea nr. 141/2025, educația „este grav afectată de măsuri care aduc prejudicii majore sistemului de învățământ, subminând munca profesorilor, viitorul copiilor și încrederea părinților”.

Proteste până pe cel puțin pe 8 septembrie

Marți, federațiile sindicale din Educație au respins declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.

Sindicatele au anunțat continuarea acțiunilor de protest prin pichete în fața Ministerului Educației și mitinguri în Piața Victoriei.

Pe 8 septembrie urmează să aibă loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 – 16:00.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ‘Spiru Haret’ și Federația Națională Sindicală ‘Alma Mater’ condamnă ferm declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Afirmația este complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul”, au transmis cele trei sindicate, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Federațiile sindicale mai susțin că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă și a ajuns să fie printre „cele mai mari” din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este „mult mai complexă” decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde și salariile sunt „mult mai mari”.

„În plus, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor «reforme» continue (însă fără nicio finalitate) și a unei finanțări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional”, au mai transmis sindicatele.

Conform acestora, Ilie Bolojan ar intenționa, prin declarațiile făcute, să justifice, „în mod fals”, măsurile de austeritate ‘luate fără nicio consultare și fără studii de impact’.

Federațiile au menționat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare.

„Corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere și activitățile extracurriculare sunt o componentă vitală a normei de muncă și sunt, de cele mai multe ori, nereglementate și neremunerate corespunzător. (…) Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decență față de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmații și să inițieze un dialog real bazat pe date concrete și pe o înțelegere corectă a nevoilor din sistemul de învățământ”, au precizat sindicaliștii, în comunicat.

Sindicatele mai susțin că Guvernul ar avea „misiunea mascată de a falimenta” învățământul de stat.

„Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, se afirmă în comunicatul citat.

În perioada 19 – 22 august și 25 – 29 august, precum și pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federații din Educație vor organiza pichete de protest la Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 3 – 5 septembrie, între orele 12:00 – 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei.