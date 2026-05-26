Apelul companiilor din Rusia către Putin, pe fondul valului de atacuri ucrainene

Aleksandr Șochin, șeful celui mai puternic grup de lobby al mediului de afaceri din Rusia, s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin, căruia i-a transmis că firmele ruse sunt gata să finanțeze achiziționarea de sisteme electronice și arme mai grele pentru a-și apăra fabricile de atacurile cu drone, a scris Reuters.

Industria rusă – inclusiv rafinăriile de petrol, instalațiile de depozitare a petrolului, fabricile de îngrășăminte și porturile – s-a confruntat cu un număr tot mai mare de atacuri ucrainene cu drone în acest an.

Guvernul a autorizat deja folosirea puștilor automate de calibru 7,62, cum ar fi AK-47, de către firmele private de securitate care păzesc locații industriale și a permis recrutarea rezerviștilor în unități locale care protejează astfel de zone.

Ce i-a transmis Șochin lui Putin

Potrivit Kremlinului, Șochin a spus că firmele au nevoie „nu numai de arme ușoare de calibru 7,62, ci și de altele mai mari, inclusiv de diverse sisteme de război electronic, instalații laser și de alte calibre”.

„Companiile sunt gata să finanțeze toate aceste lucrări, dar este necesar un mecanism în care să fie clare schemele de finanțare. Acesta ar putea fi un fond de un anumit fel sau o altă formă de finanțare direcționată”, a declarat Șochin, șeful Uniunii ruse a industriașilor și antreprenorilor, conform remarcilor publicate pe site-ul Kremlinului.

În plus, acesta i-a cerut președintelui Vladimir Putin o amânare a penalităților pentru întârzierile la plata impozitelor și a altor plăți către bugetul de stat pe perioada în care firmele își repară locațiile avariate în timpul atacurilor.

El i s-a plâns lui Putin că, în ciuda deciziei de a folosi rezerviști, unitățile care păzesc fabricile sunt mutate prea des între amplasamente, ceea ce slăbește apărarea.

Rusia amenință Kievul în urma unui atac ucrainean cu dronă

Invocând ceea ce a descris drept un atac deliberat al forțelor ucrainene asupra unui cămin studențesc din Luganskul ocupat de ruși, Rusia a anunțat luni că intenționează să lanseze atacuri „sistematice” asupra țintelor din Kiev asociate armatei ucrainene, precum și asupra centrelor de luare a deciziei.

În acest context, Moscova i-a îndemnat pe cetățenii străini, inclusiv pe diplomați, să plece din capitala Ucrainei, iar șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, l-a informat pe omologul său american, Marco Rubio, cu privire la intenția de a lovi Kievul.

Într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului rus de externe este menționat că Lavrov i-a spus lui Rubio, la telefon, că această măsură a fost inițiată „ca răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației pașnice și a obiectivelor civile de pe teritoriul rus”.