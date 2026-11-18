Departamentul pentru Situații de Urgență îndeamnă populația la calm după cutremurul care a avut loc miercuri dimineață.

În această dimineață, s-a produs un cutremur în zona seismică Vrancea. La acest moment, echipe operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență desfășoară misiuni de recunoaștere în teren, pentru identificarea eventualelor efecte asupra comunităților și infrastructurii, informează DSU.

Până la această oră (3.00 dimineața):

– Nu au fost semnalate probleme sau situații care să necesite intervenția echipajelor de salvatori.

– Nu au fost înregistrate apeluri care să solicite intervenția echipajelor de urgență prin numărul unic 112.

DSU recomandă populației să-și păstreze calmul, întrucât, după producerea unui cutremur, pot apărea replici.

Pentru informații privind modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unui cutremur, accesați platforma națională www.fiipregatit.ro, sursa oficială de informare pentru pregătirea populației în situații de urgență.