Apelul Turciei către țările musulmane, în contextul acțiunilor israeliene din Gaza. Ministrul Hakan Fidan s-a deplasat în Egipt

Națiunile musulmane trebuie să acționeze la unison și să mobilizeze opoziția internațională împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe, Hakan Fidan, după discuțiile din Egipt, relatează Reuters.

Puterile regionale Egipt și Turcia au condamnat planul vineri. Ankara susține că acesta marchează o nouă fază în ceea ce a descris drept politicile de genocid și expansiune ale Israelului, solicitând în același timp măsuri globale pentru a opri implementarea planului.

Israelul respinge o astfel de descriere pentru acțiunile sale din Gaza.

Vorbind într-o conferință comună de presă la El Alamein alături de omologul său egiptean, după ce s-a întâlnit și cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, ministrul turc al afacerilor externe a anunțat că Organizația Cooperării Islamice (OCI) a fost convocată pentru o reuniune de urgență.

Fidan susține că politica Israelului este menită să îi forțeze pe palestinieni, prin foamete, să plece de pe teritoriul lor, precum și că aceasta vizează invadarea permanentă a Fâșiei Gaza. În opinia oficialului turc, nu există nicio scuză prin care alte națiuni să justifice continuarea sprijinului pentru Israel.

Israel neagă că ar duce o politică de înfometare în Gaza și spune că gruparea palestiniană militantă Hamas poate pune capăt războiului prin capitulare.

„Ceea ce se întâmplă astăzi este o evoluție foarte periculoasă… nu numai pentru poporul palestinian sau țările vecine”, a declarat ministrul egiptean al afacerilor externe, Badr Abdelatty, adăugând că planurile Israelului sunt „inadmisibile”.

Șeful diplomației egiptene a spus că există o coordonare deplină cu Turcia în privința Fâșiei Gaza și a făcut referire la un comunicat emis sâmbătă de Comitetul Ministerial al OCI, care condamnă planul Israelului.

Comitetul OIC a declarat că planul Israelului a marcat „o escaladare periculoasă și inacceptabilă, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și o încercare de a consolida ocupația ilegală”, avertizând că acesta ar „distruge orice oportunitate de pace”.

Echipe de mediere din Egipt, Qatar și Statele Unite lucrează de luni de zile pentru a ajunge la un armistițiu între Israel și Hamas.