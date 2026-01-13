Apelul văduvei fostului șah al Iranului către forțele de securitate ale Teheranului: „Înainte de a fi prea târziu”

Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de Revoluţia Islamică în 1979, a făcut apel marţi la forţele de securitate să se alăture mişcării de contestare a regimului ayatollahilor, acţiunile de stradă continuând de peste două săptămâni, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Apelul făcut de Farah Pahlavi (în vârstă de 87 de ani) vine după cel al fiului său, fostul prinţ moştenitor Reza Pahlavi, care s-a exprimat în acest sens în ultimele zile, susţinându-i ferm pe manifestanţi din SUA, numele său fiind cu regularitate scandat la manifestaţiile din Iran.

„Nu uitaţi că supravieţuirea niciunui guvern, menţinerea niciunui avantaj nu justifică vărsarea de sânge a concetăţenilor voştri”, a transmis ea, adresându-se forţelor de securitate ale regimului de la Teheran şi cerându-le să audă „strigătele de mânie şi furie” ale protestatarilor şi „să li se alăture înainte de a fi prea târziu”.

„Ştiu că spiritele întunecate v-au tăiat mijloacele de comunicare cu lumea de teamă că vocile voastre ar putea fi auzite, dar să ştiţi că mesajul vostru este prea puternic pentru a fi redus la tăcere”, a afirmat fosta împărăteasă în comunicatul său.

Adresându-se iranienilor, pe care îi numeşte „copiii mei”, ea îi încurajează: „Fiţi puternici şi credeţi că în curând veţi sărbători împreună libertatea în Iran şi că lumina va triumfa asupra întunericului!”

Farah Pahlavi, a treia soţie a şahului, a părăsit Iranul pe 16 ianuarie 1979 împreună cu soţul ei, Mohammad Reza Pahlavi, cu două săptămâni înainte de întoarcerea în ţară a liderului revoluţiei islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

„Iranienii au dreptul la manifestații pașnice”

La Geneva, unde se află o bună parte a instituţiilor ONU, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru drepturile omului, Volker Turk, s-a declarat „oripilat” marţi de represiunea declanşată împotriva manifestaţiilor din Iran, care a făcut deja peste 600 de morţi de la începutul acţiunilor de contestare, potrivit bilanţului prezentat de o organizaţie neguvernamentală.

„Trebuie ca uciderea manifestanţilor paşnici să înceteze, este inacceptabil ca protestatarii să fie calificaţi drept ‘terorişti’ pentru a justifica violenţa declanşată împotriva lor”, subliniază Volker într-un comunicat. „Iranienii au dreptul la manifestaţii paşnice. Nemulţumirile lor trebuie ascultate şi luate în considerare şi nu trebuie să fie instrumentalizate de nimeni”, a adăugat Înaltul comisar.

Turk le-a cerut autorităţilor iraniene „să pună capăt imediat tuturor formelor de violenţă şi represiune împotriva manifestanţilor paşnici şi să restabilească accesul deplin la internet şi la serviciile de telecomunicaţii”. Responsabilul ONU a cerut de asemenea ca cei vinovaţi de aceste grave încălcări să fie traşi la răspundere.

Numărul morților este incert

Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), represiunea împotriva mişcării de protest care a început la 28 decembrie pe fondul crizei economice, dar care acum sfidează regimul se intensifică. Organizaţia declară că are confirmarea morţii a 648 de protestatari şi a aproximativ 10.000 de arestări.

Dar realitatea ar putea fi mult mai sumbră, se teme ONG-ul citat, menţionând rapoarte neconfirmate până în prezent care evocă până la 6.000 de morţi. Autorităţile de la Teheran au tăiat total comunicaţiile prin internet începând cu 8 ianuarie, complicând colectarea de informaţii.

„Aşa cum am văzut în 2022, o mare parte a populaţiei iraniene a ieşit în stradă pentru a cere schimbări fundamentale în guvernarea ţării lor”, dar „încă o dată, reacţia autorităţilor constă în recurgerea la forţă brutală pentru a reprima revendicările legitime de schimbare”, a declarat Turk marţi.

„Acest ciclu de violenţă terifiantă nu poate continua. Poporul iranian şi revendicările sale în materie de echitate, egalitate şi justiţie trebuie să fie ascultate”, a insistat el.