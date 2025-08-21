Aplicația de mesagerie creată de statul rus va deveni obligatorie pentru toate telefoanele mobile vândute în Rusia. Măsura, luată după restricționarea WhatsApp și Telegram

Preinstalarea aplicației de mesagerie „Max” creată de autoritățile ruse va deveni obligatorie pentru toate dispozitivele telefoanele și celelalte dispozitive mobile vândute în Rusia începând cu 1 septembrie 2025, anunță agenția TASS.

Aceasta va înlocui VK Messenger „în lista corespunzătoare de aplicații”, potrivit sursei citate. VK Messenger este aplicația de mesagerie a Vkontakte, echivalentul rusesc al Facebook. Ordinul corespunzător, semnat de prim-ministrul rus Mihail Mișustin, a fost anunțat de serviciul de presă al guvernului de la Moscova.

„Începând cu 1 septembrie, platforma digitală Max va fi inclusă în lista programelor care trebuie preinstalate pe dispozitivele electronice în 2025. În lista acestor programe, Max va înlocui VK Messenger, care există din 2023”, se arată într-un comunicat.

Autoritățile ruse „preconizează că aplicația de mesagerie va deveni baza unui serviciu multifuncțional de schimb de informații” și promite că Max va veni cu „comunicare securizată și acces la servicii digitale convenabile din partea statului și a mediului de afaceri”.

Rusia a restricționat apelurile pe aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram

Anunțul vine după ce autoritățile ruse au confirmat săptămâna trecută că au restricționat apelurile efectuate pe WhatsApp și Telegram – o aplicație de mesagerie care se bucură de o popularitate uriașă în Rusia, dar și Ucraina.

„Pentru a contracara activitățile infractorilor… sunt luate măsuri pentru a restricționa parțial apelurile pe aceste platforme de mesagerie străine”, a declarat autoritatea de reglementare în comunicații Roskomnadzor, citată de agenția Interfax. „Nu au fost impuse alte restricții asupra funcționalității lor”.

Telegram a declarat, pentru publicația rusă RBC, că depune eforturi pentru a combate apelurile la violență și fraudele pe platforma sa și că moderatorii folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a monitoriza secțiunile publice ale aplicației, eliminând zilnic milioane de mesaje malițioase.

Jurnaliștii de la Reuters au verificat restricțiile, constatând că apelurile vocale pe Telegram au funcționat cu dificultate începând din 11 august, iar apelurile pe WhatsApp au devenit imposibile din cauza sunetului intermitent și a unui bâzâit metalic.

Ministerul Dezvoltării Digitale de la Moscova a transmis că Telegram și WhatsApp au ignorat solicitările repetate de a lua măsuri pentru a împiedica folosirea platformelor în activități precum frauda și terorismul.

„Vom continua să facem tot ce putem pentru a pune la dispoziția oamenilor de pretutindeni, inclusiv în Rusia, comunicații criptate end-to-end”, au transmis reprezentanții WhatsApp într-un comunicat în care au amintit că aplicația de mesagerie are 100 de milioane de utilizatori în țara condusă de Vladimir Putin.