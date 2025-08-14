Whatsapp sfidează autoritățile de la Moscova, după ce au restricționat aplicația. „Încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”

WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să blocheze serviciile sale deoarece aplicația de mesagerie socială deținută de Meta oferă oamenilor dreptul la comunicații sigure și a promis că va continua să încerce să pună la dispoziție servicii criptate în Rusia, informează Reuters.

Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu autoritățile de aplicare a legii în cazuri de fraudă și terorism.

„WhatsApp este o aplicație privată, criptată end-to-end, și sfidează încercările guvernului de a încălca dreptul oamenilor la comunicații sigure, motiv pentru care Rusia încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, au declarat reprezentanții serviciului de comunicare într-un comunicat.

„Vom continua să facem tot ce putem pentru a pune la dispoziția oamenilor de pretutindeni, inclusiv în Rusia, comunicații criptate end-to-end.”

Mesajele și apelurile criptate end-to-end asigură că doar utilizatorul și persoanele cu care acesta comunică pot vedea sau asculta conținutul trimis.

Sursă foto: Dreamstime.com