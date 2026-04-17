Aplicația europeană de verificare a vârstei, „spartă în 2 minute”. Șeful Telegram crede că este un „mecanism de supraveghere”

Noua Aplicație Europeană de Verificare a vârstei este aspru criticată de fondatorul Telegram, Pavel Durov, după ce un expert în securitate a susținut că protecțiile programului pot fi ocolite în mai puțin de două minute.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăudat în urmă cu două zile noua aplicație concepută pentru a permite utilizatorilor să își confirme vârsta online fără a furniza date personale marilor platforme, eliminând astfel necesitatea colectării de informații sensibile de către site-uri.

Consultantul în securitate Paul Moore a detaliat ceea ce a descris ca fiind defecte fundamentale de proiectare ale sistemului de verificare a vârstei al UE, notează Cybernews.

„Serios, Von der Leyen – acest produs va fi catalizatorul unei enorme breșe la un moment dat. Este doar o chestiune de timp”, a spus el.

Hacking the #EU #AgeVerification app in under 2 minutes.



During setup, the app asks you to create a PIN. After entry, the app *encrypts* it and saves it in the shared_prefs directory.



1. It shouldn't be encrypted at all – that's a really poor design.

— Paul Moore – Security Consultant  (@Paul_Reviews) April 16, 2026

Măsurile de securitate, ocolite ușor, susține expertul

Consultantul în securitate Paul Moore a publicat un clip video pe X în care a arătat că este ușor să se ocolească măsurile de securitate în noua aplicație a UE pentru verificarea vârstei, iar pentru asta nu a avut nevoie de ceva sofisticat.

Expertul a descoperit că anumite părți ale sistemului se bazau pe date stocate pe dispozitiv într-un mod care pot fi modificate, ceea ce a deschis ușa pentru ocolirea verificărilor care ar fi trebuit să fie blocate.

Șeful Telegram, Pavel Durov, susține că, de fapt, vulnerabilitatea expusă de specialist face parte din planul autorităților europene, care doresc să transforme aplicația într-un mecanism de supraveghere a cetățenilor din blocul comunitar.

„Să nu vă grăbiți să râdeți de birocrații europeni”

„Această aplicație a fost spartă în doar 2 minute. Dar să nu vă grăbiți să râdeți de birocrații europeni”, a scris Durov pe canalul său de Telegram.

El susține că aplicația „a fost vulnerabilă încă de la început”, deoarece „are încredere în dispozitivul utilizatorului (asta înseamnă că jocul s-a terminat instantaneu)”.

Durov a adăugat că, dacă Uniunea Europeană „nu este condusă de clovni”, atunci planul lor real este să prezinte o aplicație „care respectă confidențialitatea”, dar plină de breșe de securitate, să aștepte spargerea ei și apoi să elimine confidențialitatea pentru a „repara” aplicația.

În opinia lui Durov, rezultatul acestui „hack surprinzător” le-a oferit această „scuză pentru a începe în tăcere transformarea aplicației lor de verificare a vârstei, care «respectă confidențialitatea», într-un mecanism de supraveghere a tuturor europenilor”.

„Fiți vigilenți”, a îndemnat fondatorul Telegram, al cărui canal are peste 10 milioane de urmăritori.

Șefa CE a anunțat că aplicația este gata

Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei este pregătită pentru a fi folosită, a anunțat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru protejarea copiilor. Vom avea o toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a spus ea.

Comisia Europenă spune că lucrează la o abordare armonizată la nivelul Uniunii privind verificarea vârstei:

„Inițiativa are ca scop să le permită utilizatorilor din UE să demonstreze că au vârsta necesară pentru a accesa site-uri cu restricții legale de vârstă, începând cu vârsta de peste 18 ani pentru accesarea conținutului online destinat adulților, cum ar fi materialele pornografice, jocurile de noroc, achiziționarea de alcool și altele. Este un pas esențial în sprijinirea punerii în aplicare a Legii privind serviciile digitale”

Soluția poate fi, de asemenea, adaptată cu ușurință pentru a verifica și alte categorii de vârstă, de exemplu 13+, potrivit sursei citate.

Australia a introdus în decembrie o interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, fiind prima țară din lume care a făcut acest lucru.

Diverse țări iau în considerare sau se îndreaptă spre interdicții similare.