Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei e gata. Von der Leyen: „Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele” / La ce mai poate fi folosită aplicația

Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei este pregătită, a anunțat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele (sociale)”, a scris ea pe rețeaua X.

„Mergem cu viteză maximă și hotătâre în aplicarea normelor noastre europene. Tragem la răspundere platformele online”, a declarat von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles împreună cu Henna Virkkunen, comisarul UE pentru digitalizare, potrivit Reuters.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru protejarea copiilor. Vom avea o toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a adăugat ea.

UE va institui un mecanism european de coordonare pentru a asigura verificarea vârstei în cadrul fiecărui sistem național, a adăugat Virkkunen.

It is for parents to raise their children. Not platforms.



The European Age Verification App is ready ↓ https://t.co/EumEPEJOI7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Potrivit președintei executivului comunitar, aplicația îndeplinește toate condițiile:

„Cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume

Funcționează pe orice dispozitiv

Ușor de utilizat

Complet open source”

Our app ticks all the boxes.



✅ Highest privacy standards in the world

✅ Works on any device

✅ Easy to use

✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Videoconferință joi cu lideri europeni

Anunțul Ursulei von der Leyen vine în contextul în care preşedintele francez Emmanuel Macron va găzdui joi o videoconferinţă cu alţi lideri din UE şi cu preşedinta Comisiei Europene pentru a promova o abordare coordonată privind interzicerea reţelelor sociale în cazul minorilor. Anunțul a fost făcut marţi de biroul lui Macron.

„Obiectivul principal este să acţionăm într-un mod coordonat şi să impulsionăm Comisia Europeană, în sensul pozitiv al termenului, să avanseze în acelaşi ritm cu statele membre”, a declarat presei un consilier prezidenţial al lui Macron, conform News.ro.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială dacă va participa și Nicușor Dan la această videoconferință, vom reveni când vom avea un răspuns.

La ce mai poate fi folosită verificarea vârstei

Site-ul Comisiei Europene spune că lucrează la o abordare armonizată la nivelul Uniunii privind verificarea vârstei:

„Inițiativa are ca scop să le permită utilizatorilor din UE să demonstreze că au vârsta necesară pentru a accesa site-uri cu restricții legale de vârstă, începând cu vârsta de peste 18 ani pentru accesarea conținutului online destinat adulților, cum ar fi materialele pornografice, jocurile de noroc, achiziționarea de alcool și altele. Este un pas esențial în sprijinirea punerii în aplicare a Legii privind serviciile digitale”

Soluția poate fi, de asemenea, adaptată cu ușurință pentru a verifica și alte categorii de vârstă, de exemplu 13+, potrivit sursei citate.

Grecia a anunțat deja o interdicție și presează Bruxellesul

Australia a introdus în decembrie o interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, fiind prima țară din lume care a făcut acest lucru.

Diverse țări iau în considerare sau se îndreaptă spre interdicții similare. Camera inferioară a parlamentului francez a aprobat în ianuarie o interdicție pentru persoanele sub 15 ani.

La sfârșitul lunii martie, Austria a anunțat că va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, iar săptămâna trecută Grecia a spus că minorii sub 15 ani nu vor mai putea intra pe platformele sociale de la 1 ianuarie 2027.

Într-o scrisoare adresată separat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul grec Mitsotakis a solicitat o acțiune coordonată la nivelul Uniunii Europene, susținând că măsurile naționale nu ar fi suficiente pentru a proteja minorii împotriva dependenței de internet.

El a propus stabilirea unui „majorat digital” la nivelul UE la vârsta de 15 ani, impunând verificarea vârstei și reverificarea periodică pentru toate platformele, precum și instituirea unui cadru armonizat de aplicare și sancțiuni, îndemnând blocul să pună în aplicare un sistem unificat până la sfârșitul anului 2026.

Începând cu 1 ianuarie 2027, platformele vor trebui să poată restricționa accesul utilizatorilor, altfel riscă amenzi prevăzute în Legea UE privind serviciile digitale (DSA), care pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri globală, a declarat ministrul elen al guvernanței digitale, Dimitris Papastergiou.