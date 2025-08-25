Apple a dat în judecată compania chineză Oppo, pe care o acuză că i-a furat secrete industriale cu ajutorul unui inginer de top

Apple a dat în judecată compania chineză de electronice de consum Oppo, cunoscută mai ales pentru telefoanele sale smart, pe care o acuză că a recrutat un important inginer al său cu scopul de a fura presupuse secrete comerciale, relatează site-ul tech Gizmodo.

Apple a intentat un proces împotriva fostului arhitect de sisteme de senzori al companiei, dr. Cheng Shi, precum și împotriva noilor săi angajatori, Oppo (cu sediul în China) și Innopeak (cu sediul în California).

Potrivit plângerii depuse de Apple într-o instanță din California, statul american în care se află Silicon Valley – centrul industriei tech din SUA -, dr. Shi conduce acum o echipă care dezvoltă tehnologie de senzori la biroul Oppo din Statele Unite.

Ce acuzații aduce Apple fostului său inginer

Dr. Shi a fost un inginer foarte bine plătit la Apple între ianuarie 2020 și iunie 2025, perioadă în care, potrivit avocaților companiei, a avut „acces direct la dezvoltarea de către Apple a tehnologiilor sale de ultimă generație pentru senzori de sănătate, inclusiv planuri extrem de confidențiale, documente de proiectare și dezvoltare și specificații pentru tehnologia senzorului ECG, care ajută Apple Watch să măsoare activitatea cardiacă.

Apple îl acuză pe dr. Shi că a descărcat 63 de documente confidențiale de pe serverul companiei pe o memorie USB cu doar trei zile înainte de a pleca. Documentele ar fi inclus informații sensibile despre capabilitățile tehnologice ale unor produse încă nelansate și „specificații tehnice privind implementările hardware și software” ale senzorilor Apple, precum senzorii de temperatură din modelele Apple Watch.

Înainte să descarce documentele pe MacBook-ul său, istoricul de căutări online al lui dr. Shi ar fi arătat interogări precum „how to wipe out macbook” („cum șterg complet memoria unui MacBook”) și „Can somebody see if I’ve opened a file on a shared drive?” („Poate cineva să vadă dacă am deschis un fișier pe un server comun?”).

Avocații Apple mai susțin că dr. Shi a furat informații tehnice confidențiale și de la echipa care dezvoltă cipurile personalizate ale companiei. Apple își proiectează propriile procesoare pentru Mac, iPhone și iPad, iar de ceva timp lucrează și la proiectarea unor cipuri AI dedicate, un efort considerat esențial pentru strategia directorului general Tim Cook privind integrarea AI.

Nu e prima dată când Oppo e suspectată că a „furat” de la Apple

Oppo este cunoscută pentru smartphone-urile sale high-tech, iar compania chineză a fost criticată online în 2020 pentru lansarea unui dispozitiv pe care mulți l-au considerat o copie a Apple Watch.

Deși smartphone-urile Oppo nu se ridică încă la nivelul iPhone-urilor, se descurcă foarte bine pe piețele asiatice, în special în China, una dintre cele mai mari piețe ale Apple.

Alături de Huawei și Xiaomi, Oppo a mușcat din cota Apple pe piața din China, ceea ce a făcut ca în 2024 Apple să iasă din top 5 producători de smartphone-uri din țară. Totuși, gigantul american a început recent să inverseze această tendință: vânzările de iPhone au urcat pe primul loc în China în luna mai, iar Reuters a raportat în iunie, citând date preliminare ale unor firme terțe, că această revenire a impulsionat și vânzările globale ale Apple.

Deși Oppo nu desfășoară activități comerciale în SUA, compania deține și operează un „centru de cercetare” în Silicon Valley, atât sub numele Oppo, cât și sub cel al Innopeak, conform plângerii formulate de avocații Apple.

Ce spune Apple că s-a întâmplat în noul caz?

Apple indică dovezi obținute de pe telefonul de serviciu al lui dr. Shi, care ar arăta că acesta a comunicat cu conducerea superioară a Oppo din luna aprilie a acestui an până la plecarea sa din Apple, la finalul lui iunie.

„Săptămâna aceasta îmi voi informa echipa despre demisia mea”, ar fi scris acesta în unele mesaje incluse în dosar. „În ultima vreme am analizat diverse materiale interne și am avut multe întâlniri 1:1 pentru a colecta cât mai multe informații – vi le voi împărtăși mai târziu”, arată un alt mesaj.

În ultima lună la Apple, dr. Shi ar fi programat 33 de întâlniri individuale pe teme legate de proiecte în care nu era implicat, comparativ cu o medie de șapte pe lună cu un an mai devreme.

Atunci când și-a dat demisia, la sfârșitul lunii, dr. Shi nu le-ar fi spus colegilor că urma să se alăture Oppo, ci ar fi declarat că „se întoarce în China pentru a avea grijă de părinții săi în vârstă și că nu are planuri să își caute un nou loc de muncă”, potrivit plângerii depuse de avocații Apple.

Compania americană cere instanței să emită o ordonanță care să interzică Oppo folosirea secretelor sale comerciale și solicită despăgubiri și daune, suma urmând a fi stabilită în cadrul procesului.