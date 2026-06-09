Apple a prezentat soluția sa pentru era AI, dar europenii vor trebui să mai aștepte pentru ea

Apple a lansat luni o versiune complet refăcută a asistentului Siri, mizând pe faptul că versiunea îmbunătățită va contribui la reducerea decalajului față de rivalii din Big Tech și față de startup-urile din noua generație în cursa din domeniul inteligenței artificiale, relatează Reuters.

Noua versiune, a cărei lansare a fost amânată în mod repetat, a fost prezentată acum în cadrul conferinței Worldwide Developers Conference, care este organizată anual la sediul din Cupertino, California, al Apple.

Aceasta introduce „Siri AI”, un asistent mai conversațional, cu o aplicație proprie și cu capacitatea de a analiza ceea ce apare pe ecranul utilizatorului și de a prelua informații de pe internet. Actualizarea vine la doi ani după ce Apple a promis pentru prima dată îmbunătățiri majore.

Apple a precizat că utilizatorii vor putea reveni la conversațiile anterioare cu Siri și că asistentul va putea găsi detalii precum o adresă menționată într-un mesaj, chiar dacă aceasta nu a fost niciodată salvată de utilizator.

Reuters notează că schimbările reprezintă cea mai importantă încercare de până acum a Apple de a revitaliza Siri, care s-a confruntat cu dificultăți în a ține pasul cu noile instrumente AI precum ChatGPT dezvoltat OpenAI, Claude al Anthropic și Gemini de la Google.

Companiile respective au avansat mai rapid în integrarea inteligenței artificiale care este capabilă să execute sarcini complexe în activitățile de zi cu zi ale utilizatorilor.

„Unii par să alerge înainte cu orice preț, urmărind inteligența artificială de dragul inteligenței artificiale, fără să țină cont în mod clar de oamenii, de noi toți, cei pe care aceasta ar trebui în cele din urmă să îi servească”, a declarat Craig Federighi, directorul Apple responsabil de software, făcând aluzie la dezvoltatorii concurenți de inteligență artificială.

Noile funcționalități ale Siri AI nu vor fi disponibile imediat în UE

Potrivit Apple, Siri AI îi poate ajuta pe utilizatori să caute în mesaje și emailuri și dispune de capacitatea de a înțelege conținutul afișat pe ecran, ceea ce îi permite să răspundă imediat la întrebări legate de ceea ce vede utilizatorul în acel moment.

Imaginile și căutările realizate prin noul Siri AI vor fi salvate într-o aplicație separată, disponibilă pe iPhone, iPad și Mac, sincronizată prin tehnologia de cloud privat a Apple. Alte funcții bazate pe inteligență artificială vor fi executate integral pe dispozitiv, a precizat compania.

Apple s-a aflat deja în vizorul Uniunii Europene, autoritățile de reglementare solicitând companiei, în baza Legii privind piețele digitale (Digital Markets Act), să își deschidă ecosistemul.

Apple a declarat că, din cauza preocupărilor legate de confidențialitate și securitate, Siri AI nu va fi disponibil „inițial” în Uniunea Europeană pe iPhone și iPad. Apple a adăugat că serviciul nu va fi disponibil nici în China, în timp ce compania încearcă să rezolve aspectele de reglementare.

Abordare diferită a Apple în cursa pentru funcționalități AI

Apple a adoptat o abordare diferită față de rivalii săi în modul în care dezvoltă aceste funcții bazate pe inteligență artificială: în timp ce concurenții urmăresc crearea unor „agenți” complet autonomi, Apple a evitat în mare măsură această perspectivă. În schimb, compania pune accentul pe funcții practice integrate în activitățile cotidiene.

„Acest lucru îndeplinește în sfârșit promisiunea făcută de Siri acum 15 ani”, a declarat pentru Reuters Bob O’Donnell, președinte și analist principal la firma de consultanță TECHnalysis Research. „Este inteligență artificială pentru mase; nu este cu adevărat una agentică”, a spus O’Donnell. „Pentru foarte mulți oameni, acesta este genul de inteligență pe care îl caută”, a subliniat el.

Aplicația Apple Siri pe un smartphone, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia

Inteligența artificială „agentică” se referă la sisteme de AI capabile să realizeze cap-coadă cât mai autonom, cu input uman minim, o varietate de sarcini de complexitate ridicată. Ea este considerată următorul pas în dezvoltarea AI, peste nu doar orice chatbot, ci și mai presus de așa-zișii „agenți AI” care au început deja să fie folosiți pe scară largă în unele companii.

În contextul utilizatorului unui telefon, un agent ar putea fi folosit de exemplu pentru planificarea unui concediu – alegerea unei destinații potrivite, găsirea unui hotel, rezervarea biletelor de avion, șamd. O inteligență artificială agentică ar avea capabilitatea să gestioneze și sarcini conexe, ca de exemplu completarea cererii de concediu și trimiterea ei prin email către angajator sau înștiințarea creșei/grădiniței la care merge copilul utilizatorului că acesta nu va fi prezent în perioada cutare.

În acest scop, o AI agentică poate reuni mai mulți agenți AI, care sunt instrumente mai specializate pe anumite sarcini.

Reacția inițială a analiștilor și investitorilor față de prezentarea Apple a fost una rezervată. Craig Moffett, analist la MoffettNathanson, a declarat pentru Reuters că actualizările nu sunt „revoluționare”, însă că ele ar trebui să transforme Siri într-un „chatbot credibil și, posibil, într-un agent credibil”.

Acțiunile Apple au închis ședința de luni la bursa Nasdaq în scădere cu 1,9%, la 301,54 dolari.

Actualizările Apple ridică unele preocupări privind confidențialitatea

Apple se bazează și pe parteneri pentru anumite componente ale strategiei sale din domeniul inteligenței artificiale. Compania a declarat că unele dintre modelele sale au fost construite folosind tehnologia Gemini a Google, în timp ce modelele mai mari vor rula în infrastructură cloud utilizând cipuri Nvidia.

În același timp, Apple a subliniat că datele personale vor rămâne private, cea mai mare parte a procesării fiind efectuată pe dispozitivele utilizatorilor sau prin propriul sistem conceput pentru a proteja datele de accesul extern.

Însă, pentru ca Siri AI să poată monitoriza ceea ce se întâmplă pe ecranul utilizatorului și în interiorul aplicațiilor, Apple are nevoie de o vizibilitate mai mare asupra vieții digitale a acestuia.

„Acest lucru creează o tensiune inevitabilă între confort și confidențialitate”, afirmă Paolo Pescatore, analist la PP Foresight. „Provocarea pentru Apple este să convingă consumatorii că inteligența nu trebuie să vină în detrimentul confidențialității”, subliniază el.

Tim Cook, CEO-ul de cursă lungă al Apple, va pleca din fruntea companiei în luna septembrie, FOTO: Andrej Sokolow / DPA / Profimedia

Noi actualizări privind siguranța copiilor

Dincolo de Siri, Apple a anunțat o serie de actualizări de amploare mai mică, inclusiv noi controale de siguranță pentru copii, care le permit părinților să gestioneze aplicațiile, site-urile web și contactele la care copiii lor pot avea acces.

Aplicațiile de mesagerie vor estompa implicit imaginile explicite și îi vor alerta pe părinți, extinzând măsurile de protecție introduse anterior pentru conținutul cu nuditate.

Compania a prezentat de asemenea îmbunătățiri ale instrumentelor sale de generare a imaginilor și a adăugat funcții bazate pe inteligență artificială în browser-ul Safari, precum verificarea disponibilității din nou în stoc a produselor afișate pe un site web.

Prezentarea integrală făcută de Apple poate fi urmărită mai jos: