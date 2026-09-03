Apple va continua să îi plătească lui Tim Cook o sumă uriașă, deși s-a retras din funcția de CEO

Tim Cook nu mai este directorul general al Apple, dar va continua să primească un salariu pe măsura unui director general, scrie Business Insider.

Cook a predat săptămâna aceasta conducerea Apple lui John Ternus, un fost vicepreședinte pentru inginerie hardware al companiei, după ce anunțase subit în aprilie că va renunța la funcția de director general (CEO).

Cook, care a condus Apple timp de 15 ani după moartea lui Steve Jobs în 2011, va rămâne însă în cadrul companiei. El a preluat funcția de președinte executiv al Consiliului de Administrație al Apple.

Documente depuse de companie săptămâna aceasta la autoritățile de reglementare din SUA arată că noul post al lui Cook este remunerat cu un salariu anual de 2 milioane de dolari și include un pachet anual de acțiuni, cu o valoare-țintă de 45 de milioane de dolari pentru anul fiscal 2027.

Jumătate din acest pachet constă în unități de acțiuni restricționate (RSU) bazate pe rezultate, care vor fi acordate în funcție de randamentul total pentru acționarii Apple în raport cu celelalte companii din indicele S&P 500. Cealaltă jumătate va fi acordată în timp și va fi dobândită pe o perioadă de patru ani.

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Valoarea pe bursă a Apple a crescut cu peste 2.000% sub conducerea lui Tim Cook

În calitate de director general, Cook a câștigat aproximativ 74 de milioane de dolari, inclusiv 14 milioane de dolari sub formă de bonusuri în numerar și alte forme de compensație, atât în 2024, cât și în 2025.

Business Insider notează că dimensiunea noului pachet de remunerare al lui Cook indică faptul că acesta va continua să joace un rol central în cadrul Apple.

Compensația lui Cook în calitate de președinte poate fi privită de asemenea ca o reflectare a valorii pe care acesta a creat-o pentru Apple. În calitate de CEO, el a extins producția și distribuția Apple, a consolidat lanțul global de aprovizionare al companiei și a reușit să profite de creșterea clasei de mijloc din China.

Prețul acțiunilor Apple, ajustat pentru divizările de acțiuni, a crescut cu aproape 2.300% în timpul mandatului său. El a ajuns de la aproximativ 13 dolari la 317 dolari la închiderea ultimei zile în care Cook a fost director general, luni.

John Ternus (stânga), noul CEO al Apple, alături de Tim Cook, FOTO: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Cât câștigă noul director general al Apple

Warren Buffett a adoptat o abordare similară la Berkshire Hathaway, retrăgându-se din funcția de CEO la începutul acestui an, dar rămânând în funcția de președinte al Consiliului de Administrație și acționând ca un consilier apropiat al lui Greg Abel, noul director general.

În ceea ce îl privește pe Ternus, Apple a dezvăluit că acesta va primi un salariu anual de 3 milioane de dolari și acțiuni restricționate cu o valoare-țintă de 55 de milioane de dolari pentru primul său an ca director general. 75% din acestea vor fi legate de rezultatele Apple, în timp ce 25% vor fi dobândite pe parcursul unei perioade de patru ani.

Producătorul iPhone nu a precizat cât ar urma să câștige Ternus și Cook din bonusuri în numerar.