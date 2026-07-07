Apreciata actriță al cărei nume e vehiculat pentru rolul lui James Bond a răspuns cu un mesaj clar

Actrița britanică Hannah Waddingham, apreciată pentru interpretările sale din numeroase filme și seriale, și-a exprimat opinia despre viitorul francizei James Bond, pe fondul speculațiilor că ar fi în cărți să preia rolul emblematicului spion, relatează revista People.

Actrița în vârstă de 51 de ani a fost întrebată despre acest subiect la o proiecție specială organizată la Londra pentru noul serial de acțiune-comedie „La bine și la rău” (Ride or Die), produs de Amazon Prime Video.

Waddingham, care a jucat-o pe Septa Unella în serialul „Urzeala tronurilor” și pe viceamirala Neely în filmul „Misiune: Imposibilă. Răfuială finală”, a fost întrebată întâi ce o atrage la interpretarea unor personaje feminine puternice în rolurile pe care le-a ales până acum.

„Este adevărul lor, ceea ce sunt ele în momentele de liniște – asta mă atrage înainte de toate”, a explicat actrița premiată cu Emmy datorită interpretării sale din serialul „Ted Lasso”. Ea a adăugat că este interesată să descopere „cine sunt [ele] atunci când sunt singure și micile lor slăbiciuni, temerile și aspirațiile pe care le au atunci când nu este nimeni în preajmă”.

Actrița a fost întrebată apoi despre posibilitatea de a prelua rolul lui James Bond.

„Nu! Doamne, nu! Nu, aceasta este versiunea mea de 007”, a răspuns aceasta, referindu-se la faptul că în noul serial „La bine și la rău” joacă o femeie ce trăiește o viață dublă ca asasină.

„O femeie nu are nevoie să-l interpreteze pe James Bond; avem alte lucruri de făcut”, a subliniat actrița care urmează să joace în serialul Amazon Prime Video alături de nume ca Octavia Spencer, Bill Nighy, Ed Skrein și Sylvia Hoeks. „La bine și la rău” va avea premiera pe platforma de streaming în data de 15 iulie.

Cum a ajuns numele lui Hannah Waddingham să fie vehiculat pentru rolul lui James Bond

Identitatea următorului agent 007 a fost subiectul unui val de speculații încă de când Daniel Craig a anunțat că va renunța la rol după filmul „No Time to Die” din 2021. Numele lui Waddingham a apărut pe lista posibililor actori care să îl înlocuiască în condițiile în care presa de la Hollywood a speculat pe fondul mișcării #MeToo că următorul James Bond ar putea fi jucat de o femeie.

După cum relata ScreenRant la momentul respectiv, Waddingham a răspuns acestor zvonuri încă din noiembrie 2023. Ea a spus atunci într-un interviu pentru BBC Radio 1 că ar fi mai degrabă interesată de rolul șefului lui James Bond, celebrul „M” din franciză.

Actrița Hannah Waddingham, FOTO: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Waddingham a glumit atunci că, dacă ar primi rolul respectiv, personajul ar trebui redenumit „H”, după inițiala numelui ei.

Zvonurile privind alegerea ei pentru rolul principal al lui 007 au reapărut după ce Michael G Wilson și Barbara Broccoli, care au produs de decenii toate filmele „James Bond”, au anunțat în februarie anul trecut că au cedat controlul creativ asupra francizei studioului Amazon MGM, cel care deține platforma de streaming Prime Video.

Barbara Broccoli a fost cea care s-a opus ferm ca James Bond să fie jucat de o femeie în următoarele filme. „Nu mă prea interesează să luăm un rol masculin și să punem o femeie să îl joace. Cred că femeile sunt mult mai interesante decât atât”, a explicat producătoarea într-un interviu.

Barbara Broccoli (centru) alături de Daniel Craig și actrița Michelle Yeoh în 2022, FOTO: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Cursa pentru găsirea următorului James Bond a început oficial

În septembrie anul trecut, mai multe site-uri de la Hollywood au scris că regizorul canadian Denis Villeneuve, care va regiza primul film „Bond” din era Amazon, caută un actor pentru rolul principal. Amazon MGM anunțase în vara anului trecut că regizorul filmelor „Dune” va fi în spatele camerei de filmat pentru următorul lungmetraj „James Bond”.

Studioul a anunțat în mai anul acesta că a început oficial căutările pentru următorul 007.

„Deși nu intenționăm să comentăm detalii specifice în timpul procesului de distribuție”, a transmis Amazon MGM, „suntem încântați să împărtășim mai multe vești fanilor 007 imediat ce va fi momentul potrivit”.

Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, va scrie scenariul noului film, care nu este așteptat să fie lansat înainte de 2028.

Idris Elba, despre care s-a zvonit de asemenea ani de zile că ar putea fi primul James Bond de culoare, a exclus și el recent posibilitatea de a prelua rolul.