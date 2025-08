Noul film „James Bond” va fi scris de un Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, cunoscut pentru serialul său de top

După ce a ales unul dintre cei mai în vogă regizori de la Hollywood pentru a semna următorul film „James Bond”, studioul Amazon MGM a anunțat acum că a găsit și un scenarist de top pentru lungmetrajul care va pune în cele din urmă capăt celei mai lungi pauze între două titluri din istoria francizei, relatează Deadline.

„Steven Knight va scrie următorul film James Bond pentru Amazon MGM Studios”, a anunțat scurt vineri pagina oficială a francizei James Bond de pe rețelele de socializare, confirmând informația dezvăluită în exclusivitate de jurnaliștii de la Deadline cu o zi în urmă.

Steven Knight to pen next James Bond film for Amazon MGM Studios. pic.twitter.com/JrIzD1WJxN — James Bond (@007) July 31, 2025

Knight este creatorul, producătorul executiv și scenaristul serialului apreciatului serial Peaky Blinders, câștigător al premiilor BAFTA, precum și al altor serii precum, printre care Taboo (BBC/FX), nominalizat la Emmy, See (Apple TV+), SAS Rogue Heroes (BBC), nominalizat la BAFTA, dar și A Thousand Blows (Disney+), This Town (BBC), The Veil (FX) și All the Light We Cannot See (Netflix). Ultimul a primit mai multe nominalizări, inclusiv la Globurile de Aur pentru Cel mai bun serial limitat.

Scenarist de top pentru următorul film „James Bond”

Knight este de asemenea co-creatorul fenomenului internațional din lumea show-urilor de televiziune, Cine vrea să fie milionar?. Primul său scenariu de film, Dirty Pretty Things, a fost regizat de Stephen Frears și a deschis Festivalul de Film de la Londra din 2002. Filmul a câștigat patru premii BIFA, un premiu Humanitas și a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun scenariu original, printre alte distincții. El a mai scris scenariile filmelor Eastern Promises și Spencer, ambele nominalizate la Oscar, și a scris și regizat trei filme: Hummingbird, Locke și Serenity.

Printre proiectele viitoare se numără un film Peaky Blinders, care a intrat deja în producție la Netflix, și serialul de dramă istorică House of Guinness, realizat de asemenea pentru Netflix.

În afara ecranului, Knight a publicat patru romane și a făcut parte, de asemenea, din echipa creativă care a realizat ceremonia de deschidere a Jocurilor Commonwealth din 2022, desfășurate la Birmingham, orașul său natal.

În 2020, a fost distins cu titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) pentru serviciile aduse în domeniul teatrului, divertismentului și comunității din Birmingham. În 2023, Societatea Regală de Televiziune i-a acordat lui Knight o distincție onorifică pentru contribuția sa la industria televiziunii din Marea Britanie.

Filmul va fi regizat de canadianul Denis Villeneuve

Vestea cooptării lui Knight pentru viitorul film James Bond vine la puțin peste o lună după ce Amazon MGM a anunțat că regizorul următorului titlu va fi cineastul canadian Denis Villeneuve, care a semnat recent cele două filme Dune apărute în cinematografe.

„Este o responsabilitate uriașă, dar în același timp, incredibil de incitantă pentru mine și o mare onoare. Amy, David și cu mine suntem absolut încântați să-l readucem pe Bond pe marele ecran. Mulțumim Amazon MGM Studios pentru încredere”, a declarat el în momentul anunțului, referindu-se la Amy Pascal și David Heyman.

Pascal, o fostă președinte a Sony Pictures Entertainment care a produs filme ca Spider-Man: Homecoming, Molly’s Game și The Post, și Heyman, un cineast britanic care a semnat ca producător toate cele 8 filme Harry Potter originale și apoi franciza „spin-off” Fantastic Beasts, vor fi cei doi producători ai următorului lungmetraj James Bond.

„Unele dintre cele mai vechi amintiri ale mele legate de mersul la cinema sunt legate de 007. Am crescut uitându-mă la filmele James Bond împreună cu tatăl meu, încă de la Dr. No cu Sean Connery. Sunt un fan înrăit al lui Bond. Pentru mine, el reprezintă un teritoriu sacru,” a mai declarat Villeneuve, citat în comunicatul în care Amazon MGM a făcut marele anunț.

Denis Villeneuve și actorul Timothee Chalamet, fotografiați în timpul filmărilor pentru „Dune: Part Two”, FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Căutările pentru următorul James Bond vor mai continua

În ceea ce privește identitatea actorului care va prelua rolul lui James Bond de la Daniel Craig, sursele citate de presa de la Hollywood afirmă că nu trebuie să ne așteptăm la o decizie prea curând, întrucât Villeneuve își va concentra atenția pe finalizarea celui de-al treilea său film Dune, iar Knight se va dedica scrierii scenariului.

Amy Pascal și David Heyman vor produce filmul prin companiile Pascal Pictures și, respectiv, Heyday Films. Tanya Lapointe va fi producător executiv.

De când Amazon MGM a obținut controlul creativ deplin asupra francizei în februarie, studioul cinematografic al companiei fondate de miliardarul Jeff Bezos a fost meticulos în căutarea echipei din spatele camerei care va superviza dezvoltarea noului film James Bond.

Pascal și Heyman au fost primii cooptați în proiect, iar după o serie de întâlniri cu mai mulți regizori, studioul l-a ales pe Villeneuve pentru a regiza.