Idris Elba a explicat de ce nu crede că va fi următorul James Bond

Actorul britanic Idris Elba afirmă că nu are nicio șansă să devină următorul James Bond și i-a rugat pe fani să nu mai speculeze asupra acestui lucru, considerând că numele său nu a fost niciodată în cărți în mod real, relatează The Independent.

Numele lui Elba a fost intens vehiculat ca posibil agent 007 încă de când Daniel Craig și-a luat rămas-bun de la rol în 2021, după filmul „No Time To Die”, care a stabilit un record de încasări pentru franciză.

The Independent amintește că, în condițiile în care James Bond trebuie să fie jucat de un actor britanic, numele lui Elba s-a aflat pe aproape fiecare listă ipotetică de favoriți, alături de Tom Hardy, Henry Cavill și Aaron Taylor-Johnson.

Cum a ajuns Idris Elba să fie considerat din nou printre favoriții la rolul lui James Bond

Varianta ca Elba să fie următorul 007 a fost din nou discutată pe larg în mediul online, dar și în presa britanică, după ce Michael G Wilson și Barbara Broccoli, care au produs de decenii toate filmele „James Bond”, au anunțat în februarie anul trecut că au cedat controlul creativ asupra francizei studioului Amazon MGM.

Broccoli declarase anterior, pe fondul mișcării #MeToo la Hollywood, că James Bond trebuie să rămână bărbat, dar că poate fi de orice culoare. Iar Elba a jucat chiar anul trecut în filmul „Heads of State” produs de Amazon MGM, interpretând rolul prim-ministrului Marii Britanii în comedia de acțiune în care președintele SUA a fost jucat de John Cena.

Unii au amintit de asemenea despre decizia Amazon MGM de a opta pentru o distribuție diversă de personaje pentru serialul „Lord of the Rings: The Rings of Power”, cel mai scump din istorie, în pofida riscului de a-i înfuria pe unii dintre fanii operelor originale ale scriitorului J.R.R. Tolkien.

La o consultare cu cititorii lansată de The Independent chiar mai devreme în cursul acestei luni, Elba și Henry Cavill au fost sugerați în repetate rânduri drept singurii actori care au prezența necesară și „carisma specifică lui Bond”.

Henry Cavill a exclus la rândul său că va deveni următorul James Bond

Mesaj tranșant al actorului despre posibilitatea de a deveni următorul agent 007

Vorbind săptămâna trecută la avanpremiera filmului „Masters of the Universe”, o altă producție a Amazon MGM în care joacă, Elba a respins ferm orice sugestii că s-ar mai afla în cărți pentru rolul spionului britanic.

„Numele meu nu mai este vehiculat, în niciun caz”, a declarat el pentru revista People pe covorul roșu. „Ei caută un actor mai tânăr. Și le doresc tot norocul din lume. Abia aștept. Va fi extraordinar”, a adăugat actorul în vârstă de 53 de ani.

„Sincer, nu am fost niciodată în cursă”, a mai spus acesta. „Nici măcar de la început”, a ținut să sublinieze el.

Anterior, în timpul unui interviu acordat în 2023 podcastului SmartLess, Elba a descris o eventuală ofertă de a juca rolul lui Bond drept un „apogeu” al carierei sale. Însă el a spus că de-a lungul anilor și-a pierdut interesul față de rol deoarece totul devenise „despre rasă”.

„Cei care nu erau mulțumiți de idee au făcut ca întreaga situație să devină dezgustătoare și respingătoare, pentru că totul s-a transformat într-o chestiune legată de rasă”, a spus el. „Discuțiile s-au transformat în absurdități, iar eu am suportat consecințele”, a deplâns el.

Cursa pentru găsirea următorului James Bond a început oficial

În septembrie anul trecut, mai multe site-uri de la Hollywood au scris că regizorul canadian Denis Villeneuve, care va regiza primul film „Bond” din era Amazon, caută un actor puțin cunoscut publicului larg pentru rolul principal. Amazon MGM anunțase în vara anului trecut că regizorul filmelor „Dune” va fi în spatele camerei de filmat pentru următorul lungmetraj „James Bond”.

Studioul a anunțat luna aceasta că a început oficial căutările pentru următorul 007.

„Deși nu intenționăm să comentăm detalii specifice în timpul procesului de distribuție”, a transmis Amazon MGM, „suntem încântați să împărtășim mai multe vești fanilor 007 imediat ce va fi momentul potrivit.”

Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, va scrie scenariul noului film, care nu este așteptat să fie lansat înainte de 2028.