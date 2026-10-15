Aproape 100 de reptile înghesuite într-o singură valiză. Vameșii germani au găsit mai mulți șerpi veninoși în bagajul unui mexican

Vameşii din Koln au făcut o descoperire insolită în urmă cu trei săptămâni în valiza unui turist mexican care voia să aducă aproape 100 de şerpi veninoşi şi şopârle în locuinţa unei cunoştinţe din Germania, informează joi AFP, preluată de Agerpres.

Vameşii din aeroport, alertaţi de comportamentul agitat al bărbatului de 45 de ani care venea de la Ciudad de Mexico, l-au supus mai întâi unui test pentru depistarea consumului de droguri – care a ieşit pozitiv la cocaină -, potrivit unui comunicat de presă publicat joi de autorităţile germane.

Agenţii vamali au percheziţionat apoi bagajele acestuia în căutarea unor droguri, însă nu au găsit astfel de substanţe. În schimb, ei au descoperit şopârle vii ascunse în recipiente de şampon şi creme faciale, în cutii din plastic şi chiar în perechi de şosete.

„Colegii mei de la aeroport sunt obişnuiţi, cu siguranţă, să găsească tot felul de suveniruri de călătorie în valize, dar 37 de şerpi veninoşi vii şi 55 de şopârle din Mexic reprezintă ceva ce nu au mai văzut niciodată până acum”, a declarat Jens Ahland, purtătorul de cuvânt al Biroului Vamal din Koln, în acelaşi comunicat.

Contrabandistul, care călătorea în Germania pentru a-şi petrece vacanţa, le-a explicat autorităţilor germane că reptilele erau destinate unei cunoştinţe de-a lui din Brazilia.

Acestea erau înghesuite într-o valiză, încălcând reglementările privind protecţia animalelor. Aproximativ treizeci dintre ele nu au supravieţuit călătoriei, neavând acces la hrană şi apă, potrivit purtătorului de cuvânt al Biroului Vamal din Koln.

Un medic veterinar din Koln a fost chemat pentru a acorda îngrijiri animalelor, care au fost plasate ulterior într-un centru pentru creşterea reptilelor de lângă Braunschweig, situat la trei ore de mers cu maşina, la est de aeroport.

Turistul mexican transporta vipere, şerpi cu clopoţei, iguane, salamandre, precum şi diverse specii de şerpi arboricoli şi şopârle, potrivit unui expert din cadrul centrului.

Deşi reprezentanţii autorităţilor vamale germane au descris acea confiscare drept „excepţională”, Jens Ahland, de la Biroul Vamal din Koln, a adăugat: „Este tulburător să vezi la ce sunt supuse animalele de către unii oameni, din simpla lor dorinţă de a obţine un profit”.

Pentru cetăţeanul mexican, călătoria s-a încheiat chiar în dimineaţa zilei următoare: Poliţia germană i-a interzis intrarea în ţară, considerându-l „un pericol public”, şi l-a trimis înapoi la Istanbul, acelaşi oraş în care turistul făcuse o escală în timpul călătoriei sale de la Ciudad de Mexico.