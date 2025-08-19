„Aproape că am căzut de pe scaun”: Investitorii au pierdut miliarde de dolari după ce au fost păcăliți să investească în companii chinezești listate pe bursa din SUA

Brokeri la Bursa de la New York, fotografiați în data de 10 martie, FOTO: John Angelillo / UPI / Profimedia Images

Investitori din SUA și mai multe țări europene au pierdut miliarde de dolari luna trecută, după ce au pariat pe acțiunile câtorva companii chinezești listate pe bursa americană, valoarea lor prăbușindu-se la scurt timp după ce au fost intens promovate pe rețelele sociale, relatează Financial Times.

Prețul acțiunilor a șapte companii mici listate pe Bursa Nasdaq – Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology și Pheton Holdings – au scăzut cu peste 80% fiecare, în doar câteva ședințe de tranzacționare din ultimele săptămâni.

Declinurile au șters în total 3,7 miliarde de dolari din valoarea lor de piață, potrivit datelor analizate de firma de analiză predictivă InvestorLink. Toate cele șapte acțiuni crescuseră brusc înainte de vânzările masive neașteptate, fiind promovate investitorilor prin grupuri de WhatsApp și pe platforme sociale.

Analiștii și investitorii au declarat că aceste mișcări purtau multe dintre semnele caracteristice ale unor escrocherii de tip „pump and dump”. Acestea se referă la situațiile în care prețul unei acțiuni este umflat artificial într-o perioadă scurtă de timp, prin cumpărări masive, doar cu scopul de a o vinde apoi la un preț cât mai mare posibil.

Prețul acțiunilor se prăbușește apoi, provocând pierderi importante pentru investitorii care nu erau la curent cu schema.

Nu există nicio sugestie că firmele menționate ar fi fost implicate direct în aceste evoluții neobișnuite ale prețurilor acțiunilor. Niciuna dintre cele șapte companii nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Creștere dramatică a plângerilor privind presupuse fraude bursiere în SUA

Escrocheriile de tip „pump and dump” au afectat piețele americane timp de decenii, dar au reprezentat ultima dată o problemă majoră în timpul „boom”-ului de pe bursă din 2020 și 2021, când zeci de grupuri chineze neprofitabile au fost listate pentru prețuri spectaculoase, doar pentru ca apoi să se prăbușească rapid.

FBI a declarat luna trecută că a înregistrat o creștere anuală de 300% a plângerilor victimelor care menționează „fraude bursiere” de acest tip. Agenția a adăugat că investitorii sunt vizați pe rețelele sociale de persoane care se dau drept „firme de brokeraj legitime sau analiști bursieri cunoscuți”.

Multe dintre escrocherii sunt legate de numărul record de companii chineze care s-au listat pe bursele din SUA în 2024, o tendință care a continuat și anul acesta/

Tia Castagno, care conduce o firmă de „coaching” din Londra pentru directori, a fost adăugată într-un grup de WhatsApp după ce a dat click pe o reclamă de pe Facebook. Ea și-a pierdut în cele din urmă toate economiile după ce a fost încurajată să investească în Ostin Technology de ceea ce părea a fi o firmă de investiții americană legitimă.

„Simt un gol în stomac și rușine. Îmi tot pun la îndoială judecata și îmi amintesc cum m-am simțit când mi s-a tras covorul de sub picioare”, a declarat ea pentru FT.

Ryan Sweetnam, avocat britanic la Cel Solicitors, a spus că „mai mult de o sută de clienți implicați în scheme pump and dump cu acțiuni chinezești ieftine mi-au cerut ajutor în ultimele luni”.

Autoritățile de reglementare americane par să ignore situația

Analiștii spun că autoritățile de reglementare din SUA au fost avertizate în mod repetat că anumite acțiuni sunt folosite ca vehicule pentru fraude. Fondatorul InvestorLink, Matthew Michel, a trimis emailuri proape în fiecare săptămână, în ultimele șapte luni, către contacte, inclusiv jurnaliștii de la Financial Times, pentru a semnala activități neobișnuite pe rețelele sociale în jurul unor astfel de companii chinezești listate în SUA.

O mare firmă de tranzacționare de pe Wall Street – care folosește de asemenea platforma InvestorLink și a cerut să nu fie numită – a avertizat în mod repetat Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) și Nasdaq despre posibila manipulare a acțiunilor unor companii.

Nasdaq și SEC au refuzat să comenteze informațiile.

InvestorLink a atras atenția pieței și FT asupra unor activități suspecte online legate de Pheton la începutul lunii iulie, cu aproape trei săptămâni înainte ca acțiunile companiei să cadă cu 95% într-o singură ședință de tranzacționare.

Un investitor european din sectorul de retail, care a declarat că a pierdut o „sumă cu șase cifre” pe Pheton și a cerut să nu fie numit, a fost adăugat într-un grup WhatsApp de investiții după ce a dat click pe o reclamă de pe Facebook care lăuda un presupus sprijin din partea unui comentator TV american cunoscut.

Grupul WhatsApp, cu aproximativ 40 de participanți, majoritatea cu numere de telefon din Marea Britanie și SUA, părea să fie administrat de un broker american legitim, care a început să recomande investiții în sectorul sănătății și companii implicate în tratamente pentru cancer.

„Aproape că am căzut de pe scaun”

„La început m-au întrebat dacă sunt un bot AI… o stratagemă bună. Părea o operațiune curată”, povestește investitorul din retail. „Aproape că am căzut de pe scaun [când prețul acțiunii s-a prăbușit], a fost o experiență de trezire la realitate”.

Posibila manipulare a acțiunilor Ostin a fost semnalată de InvestorLink pe 9 iunie, cu două săptămâni înainte ca acestea să scadă cu 94% într-o singură zi.

Noushin Mirshokraei, care conduce o companie alimentară în Italia, a spus că a pierdut 70.000 de dolari după ce a fost convinsă pe un grup WhatsApp să cumpere acțiuni Ostin înaintea unui parteneriat pe care compania urma, chipurile, să-l încheie cu o firmă americană mare listată la bursă.

„Toate informațiile care ne-au fost oferite pe grupurile WhatsApp veneau de la participanți falși”, a spus ea. „Singurii oameni reali de acolo erau cei manipulați”, mai afirmă aceasta.

Meta dă asigurări că ia măsuri pentru combaterea fraudelor promovate pe Facebook

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat: „Nu vrem acest tip de conținut pe platformele noastre, motiv pentru care continuăm să investim în tehnologie pentru a combate agresiv escrocheriile; să oferim avertismente și instrumente de protecție utilizatorilor pe platformă; și să colaborăm cu bănci, guverne și autorități pentru a opri acești infractori”.

Analiza lui Matthew Michel de la InvestorLink asupra mișcărilor de preț ale acțiunilor Ostin a mai arătat „clustere de activitate coordonată” pe Reddit, cu 12 utilizatori care au publicat conținut promoțional similar despre acțiune într-un interval de două ore.

Metadatele de geolocalizare sugerează că trei dintre acești utilizatori erau localizați în Rusia și Iran – o situație pe care InvestorLink a identificat-o și în alte cazuri de „pump and dump”, unele mai extreme decât altele.

Până pe 17 iunie, acțiunile companiei chineze de medicină tradițională Regencell Bioscience – care a raportat o pierdere netă de 4,4 milioane de dolari în 2024 – crescuseră cu aproape 60.000%, oferind companiei o capitalizare bursieră uriașă, de aproximativ 38 miliarde de dolari.

Prețul acțiunilor a scăzut de atunci cu 83%. Nu există nicio sugestie că Regencell ar fi fost implicată în evoluțiile prețului. Compania nu a răspuns solicitării de comentariu.